Pınar Karşıyaka, direkt ilk 16 hedefliyor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda dün akşam Khimik'i 77-70 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, play off'un ilk turunu maç yapmadan geçip, direkt son 16'ya kalma hesapları yapıyor.

Grupta 13 maçta 8 galibiyete ulaşarak son hafta öncesi kendisi gibi 8 galibiyeti bulunan Umana Reyer'i geride bırakan Pınar Karşıyaka, son sınavını Finlandiya deplasmanında Joensuu Kataja karşısında verecek. Umuna Reyer ise CSM CSU Oradea'yı ağırlayacak. Yeşil kırmızılı ekip rakibini yener veya Umana Reyer son hafta kaybederse grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Ancak Pınar Karşıyaka'nın grup ikinciliğini elde etmesi tek başına direkt son 16'ya kalmaya yetmeyecek. Ligdeki 5 gruptan yalnızca en iyi 3 grup ikincisi direkt son 16 şansını yakalayacak. Şu an ikinci sıradaki takımlar arasında en az galibiyet sayısına sahip ekip konumunda olan Pınar Karşıyaka, son 16 için Kataja'yı yenip, 9'ar galibiyetli grup ikincileri Sidigas Avellino ve EWE Baskets Oldenburg'un takılmasını bekleyecek. Antrenör Nenad Markovic, 'Hedefimiz bu grupta ikincilik. Sonraki tur ne yapabiliriz göreceğiz. Ama son 16 için elimizden geleni yapacağız' dedi.



Alkışlar Alp'e



Pınar Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kısa forveti Alp Karahan, Khimik maçına ilk 5'te başlayıp 4'te 3 üçlük, 3'te 2 ikilik isabetiyle 13 sayı üretti. Sezon başından bu yana hem lig, hem Şampiyonlar Ligi hem de 2'nci Lig'deki Tolkar Genç Karşıyakalılar'da forma giyen altyapı patentli oyuncu, taraftardan büyük alkış aldı.



Karşıyaka yönetimindeki

gerginlik mahkemeye taşınıyor



Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ ile Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı arasındaki, kulüpte tek kasa sistemine geçilmesiyle başlayan gerilim büyüyor. Başkan Altuğ'un kendisi hakkında ve kulübe verdiği parayla ilgili yaptığı açıklamaları 'kişilik haklarına saldırı' olarak değerlendiren Büyükkarcı, konuyu mahkemeye taşımak ve tazminat davası açmak için avukatlarına yetki verdiği belirtildi. Altuğ'un ise Turgay Büyükkarcı'yı şube başkanlığından almak için harekete geçtiği öğrenildi.



Tüzüğün 26. maddesine göre şube başkanına tek başına görevden el çektiremeyen Mutlu Altuğ, bunun için yönetim kurulu kararı almaya hazırlanıyor.

Başkan Mutlu Altuğ'un, ilk yönetim kurulu toplantısında Turgay Büyükkarcı'nın şube başkanlığından alınması için oylama yaptırmayı planladığı kaydedildi. 14 kişiden oluşan yönetimde, toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu, bu karar için yetiyor. Ancak kararın geçerli olması için, yönetim kurulu üyelerinin en az yarısının, yani 7'sinin oylamaya katılması gerekiyor. Yönetim kurulunun, kongrenin seçtiği bir üyeyi yönetimden atmak gibi bir yetkisi ise bulunmuyor. Turgay Büyükkarcı, sağ kolu olan Basketbol Altyapı Başkanı Göksin Konsoloğlu'nu hafta başında görevden alan Başkan Mutlu Altuğ'un kararını kararını tanımadığını açıklamıştı.



Tuzlaspor zor rakip



Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Tuzlaspor'a konuk olacak Karşıyaka'yı rakibin son dönemdeki performansı düşündürüyor. Ligde ilk yarıyı alt sıralarda tamamlayan Tuzlaspor, kulüp yönetimini Murat Erdoğan, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk gibi eski yıldız futbolcuların devralmasıyla çıkışa geçti. Ali Say ve Ali Kemal'in cezalı olduğu Karşıyaka'da Mahmut, arka adalesindeki sakatlık, Can ve Onur ise ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkamadı.