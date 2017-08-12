Pınar Karşıyaka, DJ Kennedy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transferde prensip anlaşmasına vardığı ABD'li şutör gard DJ Kennedy ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi

Şu ana dek Fenerbahçe'den oyun kurucu Berk Uğurlu, Yeşilgiresun Belediyespor'dan forvet Metin Türen, ABD'li şutör gard Scoot Wood, forvetler Jorrad Jones ve Dustin Hogue'nin ardından DJ Kennedy ile sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, oyun kurucu ve pivot pozisyonlarına en az 2 takviye daha yapacak. Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar, bütçe sıkıntısı ve transfer yasağı ile boğuşmalarına rağmen mevcut şartlarda kaliteli transferler yaptıklarını söyledi.



Yeni sezonda tüm Karşıyakalıların desteğini beklediklerini sözlerine ekleyen Serdar Işıldar, "Basketbol camiası yaptığımız transferler nedeniyle bizi kutluyor. Takımı geç oluşturmamız nedeniyle bazı çevrelerden olumsuz eleştiriler aldık, ancak eleştirilerin yapıcı olmasını istiyoruz. Yeni sezona ligde play off hedefiyle gireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde elemeyi geçip, en az gruplara kalacağımıza inanıyorum. Taraftarımız bize güvensin, kombinelerini alıp kulübe destek olsunlar. Sezonun ilk 5 haftası zor geçecek; ancak katılacağımız turnuvalarla lige hazır gireceğiz.



Transfer yasağını kaldırmak için girişimlere başladık, o konuda da sıkıntı yok" diye konuştu.