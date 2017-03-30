Pınar Karşıyaka Dörtlü Final'i göremedi

EuroChallenge Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yaşayan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 4 takım arasına yazdıramadı

Daha önce FIBA EuroChallenge Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yaşayan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Umana Reyer'e yenilerek bu sezon Avrupa Kupası mücadelesini tamamladı.



Bu sezon ilk kez düzenlenen organizasyonda toplam 20 maça çıkan Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 13 galibiyet ve 7 yenilgi aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, B Grubu'nu 3. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Alman temsilcisi Fraport Skyliners'ı, son 16 turunda ise Beşiktaş Sompo Japan'ı saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i ilk maçta 74-71 mağlup etmesine rağmen dünkü müsabakada rakibine 74-66 yenilen Pınar Karşıyaka, Dörtlü Final'e kalamadı.



Organizasyonda Petway, Muhammed Baygül, Owens ve Summers tüm maçlarda forma şansı bulurken, 15,5 sayı ile oynayan Brown en skorer isim oldu. Summers 5,9, Owens ise 5,8 ribaunt ortalaması ile mücadele ederken, Brown 5,2 asist ortalaması yakaladı. Daha önce final oynadığı FIBA EuroChallenge Kupası'nda 2012-2013 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşayan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci kez bir organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdıramadı. Avrupa kupalarında 171. karşılaşmasını geride bırakan Türk temsilcisi, bu maçlarda 85 galibiyet, 85 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.