Pınar Karşıyaka Dustin'le anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı İtalya Ligi ekiplerinden Tranto'nun ABD'li forveti Dustin Hogue'la anlaşma sağladı

Daha önce anlaşma sağlanmasına rağmen Güney Kore temsilcisi Goyang Orions'la da sözleşme imzaladığı için transferinde sorun yaşanan Hogue'nin, Kore ekibine ödenecek 100 bin dolar tazminat için alacağından fedakarlık yaptığı öğrenildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mutlu Altuğ ve şube yönetimimizin katkıları ile geçen sezon Trento'da forma giyen Dustin Hogue ile 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllık sözleşme imzalandı. Pınar Karşıyaka ailesi olarak Hogue'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı forma altında nice zaferler diliyoruz" denildi. 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynayan 25 yaşındaki basketbolcu İtalya'da 9.4 sayı, 7.4 ribaund, 0.9 asist ortalaması yakaladı.

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