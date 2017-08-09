Pınar Karşıyaka Dustin'le anlaştı

Daha önce anlaşma sağlanmasına rağmen Güney Kore temsilcisi Goyang Orions'la da sözleşme imzaladığı için transferinde sorun yaşanan Hogue'nin, Kore ekibine ödenecek 100 bin dolar tazminat için alacağından fedakarlık yaptığı öğrenildi.Kaynak: DHA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mutlu Altuğ ve şube yönetimimizin katkıları ile geçen sezon Trento'da forma giyen Dustin Hogue ile 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllık sözleşme imzalandı. Pınar Karşıyaka ailesi olarak Hogue'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı forma altında nice zaferler diliyoruz" denildi. 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynayan 25 yaşındaki basketbolcu İtalya'da 9.4 sayı, 7.4 ribaund, 0.9 asist ortalaması yakaladı.
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