Pınar Karşıyaka Egemen'den indirim istedi!

Pınar Karşıyaka yönetimi, altyapı patentli pivotu Egemen Güven'le görüşerek yeni sezonda alacağı ücrette indirim yapmasını talep etti

Pınar Karşıyaka Egemen'den indirim istedi!

Sözleşmesi gereği, bu sezon 900 bin TL alması gereken 21 yaşındaki basketbolcudan bu rakamı 450 bin TL'ye indirmesi istendi. Yeşil kırmızılı kulüple 4 sezonluk kontratının son yılına giren 2.10 boyundaki Egemen, geçen sezon ücretinde yüzde 30 indirim yapmayı kabul etmişti.

Yöneitimin, bir dönem geleceğin NBA oyuncuları arasında gösterilmesine rağmen beklenen patlamayı yapamayan Egemen'den indirim yapmayı kabul etmemesi durumunda kendisine kulüp bulmasını isteyeceği belirtildi.

Ligde 3.8 sayı, 3.2 ribaund ortalamalarıyla görev yapan Egemen, 18 yaşına adım attığı 2014'te kulüple uzun pazarlıkların ardından sözleşme imzalamış, geçen sezon bir dönem kadro dışı da kalmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pınar karşıyaka #egemen güven
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