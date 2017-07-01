Pınar Karşıyaka Egemen'le anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, ücretinde indirim talep ettiği altyapı patentli 21 yaşındaki pivotu Egemen Güven'le anlaştı, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına sözleşme yeniledi

Sözleşmesine göre yeni sezon için 900 bin TL yıllık ücret alması gereken Egemen, parasında indirime gitmeyi kabul etti. Pınar Karşıyaka, genç pivotun sözleşmesini revize ederek uzattı. Karşıyaka'nın NBA'de oynamaya aday basketbolcular arasında gösterilen 2.10 boyundaki Egemen üzerinde 10 yıllık emeğinin olduğunu söyleyen Şube Başkanı Serdar Işıldar, "Sözleşme iki tarafın da lehine olacak şekilde revize edildi" dedi. Eski sözleşmeye göre oyuncunun seneye serbest kalacağını hatırlatan Işıldar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni sözleşmede kulüp isterse seneye tek taraflı sözleşmeden çıkabilecek. Egemen ise ancak bonservis bedeli karşılığında ayrılacak. Hem bize faydası olmasını hem de başka bir kulübe gitmek için ayrılırken kulübe para kazandırmasını istiyoruz. Yeni sezonda Egemen'e güveniyoruz."



Yerli oyuncularından Soner ve Erdi'yle yollarını ayıran yeşil kırmızılı yönetim, sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray Odeabank'la görüşmelerini sürdüren şutör guard Muhammed Baygül konusunda ise beklemede.