Haber Kaynağı: DHA

İlk sınavında 2 Eylül'de Muratbey Uşak'ı taraftara kapalı olarak ağırlayacak yeşil kırmızılılar, ardından 8-10 Eylül'de İstanbul'da Acıbadem Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a rakip olacak. İstanbul'dan sonra Yunanistan'a geçecek Pınar Karşıyaka, 14-19 Eylül tarihleri arasında Atina'da Olympiakos ve EA Patras'la karşılaşacak.Karşıyaka, ev sahipliği yapacağı geleneksel Pınar Cup'ta ise 26-28 Eylül tarihlerinde Best Balıkesir ve PAOK'u ağırlayacak.Yeşil kırmızılı ekibin yeni yabancılarından J'Covan Brown da İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçti. Takıma katılmayan tek yabancı olan Polonyalı Mateusz Ponitka ise ülkesinin milli takımında. Ponitka, önümüzdeki ay ortasında İzmir'de olacak. Henüz kombine biletleri satışına başlamayan Pınar Karşıyaka'da sezonluk VIP kart satışları ise 1500 ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla sürüyor.