26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Pınar Karşıyaka, Eylül ayında özel maç maratonuna başlayacak

    FIBA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, Eylül alında özel maç maratonuna çıkacak

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 13:29
    Pınar Karşıyaka, Eylül ayında özel maç maratonuna başlayacak
    İlk sınavında 2 Eylül'de Muratbey Uşak'ı taraftara kapalı olarak ağırlayacak yeşil kırmızılılar, ardından 8-10 Eylül'de İstanbul'da Acıbadem Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a rakip olacak. İstanbul'dan sonra Yunanistan'a geçecek Pınar Karşıyaka, 14-19 Eylül tarihleri arasında Atina'da Olympiakos ve EA Patras'la karşılaşacak.

    Karşıyaka, ev sahipliği yapacağı geleneksel Pınar Cup'ta ise 26-28 Eylül tarihlerinde Best Balıkesir ve PAOK'u ağırlayacak.

    Yeşil kırmızılı ekibin yeni yabancılarından J'Covan Brown da İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçti. Takıma katılmayan tek yabancı olan Polonyalı Mateusz Ponitka ise ülkesinin milli takımında. Ponitka, önümüzdeki ay ortasında İzmir'de olacak. Henüz kombine biletleri satışına başlamayan Pınar Karşıyaka'da sezonluk VIP kart satışları ise 1500 ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla sürüyor.

     
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: FIBA, Şampiyonlar, Ligi, Spor, Toto

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz