Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank'ı üst üste 3. kez yendi

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank'ı evinde 78-72 yenen Pınar Karşıyaka, güçlü rakibini evinde normal sezonda üst üste üçüncü kez mağlup etti. Pınar Karşıyaka, Galatasaray'la 2014-15 sezonunda evinde oynadığı maçı 84-77, geçen sezonki karşılaşmayı ise 97-92 kazandı

Yeşil kırmızılı ekip, bu süreçte Galatasaray Odeabank'a karşı tek iç saha mağlubiyetini geçen yıl play off'ta aldı. Ligde üst üste 2 mağlubiyetten sonra Galatasaray Odeabank'ı aşan Pınar Karşıyaka, 12 maçta 7 galibiyetle 6'ıncı sırada.



Her takımla başa baş oynayabilecek potansiyele sahip olduklarını belirten Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, "İstikrarı sağladığımız zaman herkesi yenebiliriz. Bunu da gösterdik. Galatasaray Odeabank'ı galibiyeti bizim için moral oldu.



İkinci yarının başında takım daha iyi oturacak. Yeni transfer Green yavaş yavaş adapte oluyor. Sakatların da iyileşmesiyle rotasyon genişleyecek. Kadroda sezon içinde başka değişiklik düşünmüyoruz, yeni transferimiz altyapıdan gelecek oyuncular olacak" diye konuştu.



KÜFÜR TARTIŞMASI



Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan olaylı maçın ardından küfür polemiği çıktı. Sarı kırmızılılarda Antrenör Ergin Ataman, maçın ardından oyunun 15 dakika durmasına neden olan küfürlü tezahüratlara tepki gösterirken, "Maçın başında Pınar Karşıyaka taraftarı Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen 5 bin kişi şunu unutmasın, Atatürk önce ahlak demiş. Önce ahlaklı olsunlar sonra gelip maç izlesinler" dedi.



Pınar Karşıyaka Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı ise Ataman'a, "Küfürlü tezahüratı biz de onaylamıyoruz. Ancak Pınar Karşıyaka taraftarı kimseden ahlak dersi alacak değil. Bunun böyle bilinmesi gerekir" şeklinde karşılık verdi.



YİNE GALATASARAY YİNE CEZA



Pınar Karşıyaka, Galatasaray maçındaki olaylar sonrası yine ceza bekliyor.



Yeşil kırmızılılar, iç sahada 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarındaki olaylı Galatasaray Odeabank karşılaşmalarından sonra ceza aldı.



Geçen yıl Pınar Karşıyaka'nın ev sahibi olduğu ilk Galatasaray Odeabank maçı, 2014-15'ten sarkan ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. Pınar Karşıyaka'ya hakemlerin küfürlü tezahürat ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 3 kez anons yaptırıp ardından maçı durdurarak 15 dakika soyunma odasına gitmesine yol açan olaylar nedeniyle 2 maça kadar ceza gelme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Ligde takımlar, seyircisiz oynama cezası almalarına sebep olan rakiplerle yapacakları ilk iç saha maçını da yine boş tribünler önünde oynuyor.