Pınar Karşıyaka Muhammed'le yeniden masaya oturacak

Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar, Galatasaray Odeabank'la söz kestiği öğrenilen şutör guard Muhammed Baygül'le yeniden görüşeceklerini söyledi

Pınar Karşıyaka Muhammed'le yeniden masaya oturacak

Muhammed'in menajeriyle bayram tatilinde temas kurduklarını belirten Işıldar, "Bize herhangi bir kulübe imza atmadıklarını, Muhammed'in önceliğinin Karşıyaka olduğunu söyledi. Tekrar masaya oturacağız" dedi.

Serdar Işıldar, bu yıl için 900 bin TL ücret alacak pivot Egemen Güven'le hafta sonuna kadar görüşüp sözleşmesinde indirim talep edeceklerini belirtti. Altyapı patentli 21 yaşındaki pivot, geçen sezon da yıllık ücretinde yüzde 30 indirim yaptı. Pınar Karşıyaka'yla olan 4 yıllık sözleşmesinin son yılına giren 2.10 boyundaki basketbolcu için kulübe transfer tekliflerinin geldiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pınar karşıyaka
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