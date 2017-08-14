Pınar Karşıyaka'nın 7. transferi: Dominic Waters

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon Olympiakos'ta, Euroleague finali oynayan ABD'li oyun kurucu Dominic Waters ile anlaşarak 7'nci transferini yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Dominic Waters’a hoş geldin diyor, yeşil kırmızılı forma ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.



1 numara pozisyonunda oynayan 1.85 boyundaki Waters, Belçika'da Verviers-Pepinster ve Liege Basket, İsrail'de Hapoel Holon, Slovenya'da Union Olympia, İtalya'da Cantu, İspanya'da Basquet Mansera, Almanya'da Oliver Würzburg, Yunanistan'da Aris, Kolossos Rodou ve Olympiakos takımlarında oynadı. Geçen sezon Cantu'da 14.6 sayı, 2.6 ribaund, 7.6 asist ortalamaları yakalayarak Olympiakos'a transfer olan Dominic Waters, Yunan ekibi ile Euroleague'de 21 maçta 4.1 sayı, 0.7 ribaund, 1.5 asist ortalamaları ile mücadele etti.