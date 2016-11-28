Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu basketbolu bırakıyor

Spor Toto Basketbol Ligi takımı Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Brent Petway, sezon sonunda basketbolu bırakma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı

ABD'li uzun forvet, twitter hesabından, "Sezon sonunda yüzde 80 basketboldan emekli olacağım" açıklamasını yaptı. Karşıyaka'nın sezon başında 140 bin dolar yıllık ücretle renklerine bağladığı 31 yaşındaki Petway, şimdiye kadar ligde 3.8 sayı, 2.6 ribaund, 0.6 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6.5 sayı, 3.3 ribaund, 0.7 asist ortalamaları tutturdu.



Pınar Karşıyaka'da şans bulamadığı için ayrılıp Bursaspor Durmazlar'la anlaşan Mert Celep'in Bursa temsilcisine bedelsiz olarak kiralık verildiği açıklandı.



