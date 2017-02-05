Pınar Karşıyaka'nın sahasındaki 6 maçlık yenilmezlik serisi bitti

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada kaybettikleri Kataja ve Le Mans maçlarının bu karşılaşmaya benzediğini belirten Markovic, "Hala evimizde ne yapmamız gerektiğini neden anlamadığımıza anlam veremiyorum. Rakibimizin dış şutlarda etkili bir takım olduğunu biliyorduk ama buna cevap veremedik" dedi. Pınar Karşıyaka'da Gaziantep Basketbol maçında ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen Ponitka'nın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play off ilk sınavında Fraport Skyliners'a karşı forma giyip giyemeyeceği belirsiz.Kaynak: DHA
ALTUĞ- BÜYÜKKARI BULUŞTU
Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı ve şube yönetiminin ana yönetimdeki 11 üyenin imzasıyla görevden alınmasıyla gerilen Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, önceki gün Büyükkarcı'yla bir araya geldi. Görüşmeye diğer yöneticiler de katıldı. Kulüpte tek kasa sisteminin ardından yaşanan tartışmalarla davalık hale gelen Altuğ ve Büyükkarcı, buluşmada sorunları ve aralarındaki tartışmaları masaya yatırdı. Başkan Altuğ, görüşmenin ardından dünkü maçı protokolde izlerken ana yönetimdeki üyeliğinden ayrılmayan Büyükkarcı ise eski şube yöneticileriyle birlikte VIP tribünde oturdu.
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