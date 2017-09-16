Pınar Karşıyaka'nın transfer yasağı kalktı

FIBA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu öncesi yeni transferlerine lisans çıkarma telaşında olan Pınar Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı

Eski basketbolcularına kesinleşmiş 656 bin dolar ve 15 bin euro borcu bulunan Kaf-Kaf, 3 takside böldürdüğü ödemenin ilkini Yaşar Holding'in desteğiyle yaptıktan sonra, FIBA'dan transfer onayını aldı. Şube Başkanı Serdar Işıldar, ekim ve kasım aylarında ödenmesi gereken yaklaşık 1.3 milyon TL tutarındaki kalan borç taksitleri için FIBA'ya garanti verdiklerini söyledi.



Işıldar, ödemelerde aksama yaşanırsa FIBA'nın cezai yaptırım uygulayacağını da vurguladı. Lisansları çıkarılacak yeni transferlerin 29 Eylül'de Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçta forma giyebileceğini söyleyen Şube Başkanı Işıldar, "Şimdi sırada mevcut kadromuzun maaş ödemeleri var. Sponsorumuz Yaşar Holding, bu ay transfer yasağına ödeme yaptığı için maaşları yatırmayacak. Oyuncu ve teknik heyete ödemeleri reklam, kombine ve ekstra sponsor gelirleriyle kendimiz karşılayacağız" diye konuştu.



Son dakika sürprizi



Karşıyaka, FIBA'nın koyduğu transfer yasağını kaldırmaya çalışırken, son dakikada Türkiye Basketbol Federasyonu eski oyunculardan Soner Şentürk'ün alacağı nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübe yasak getirdi. Kulüpte 5 sezon aralıksız olarak forma giyen Soner'le görüşen kurmaylar, alacağıyla ilgili karşılıklı anlaşmaya vardı. Tecrübeli basketbolcu, Kaf-Kaf'a engel çıkarmamak adına şikayetini aynı gün geri çekince yasak kalktı.



DJ Kennedy üzdü



Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden DJ Kennedy'nin taraftarın karşısına çıktığı ilk maçta ciddi bir sakatlık geçirmesi moralleri bozdu. Pınar Cup'ta dün oynanan Trabzonspor müsabakasında dizinden sakatlanıp acılar içinde yerde kalan kısa forvetin çapraz ve yan bağlarında ödem meydana geldi. Kennedy'nin sakatlığının durumu ve parkelerden ne kadar uzak kalacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

