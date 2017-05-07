Pınar Karşıyaka play off'u riske soktu

Normal sezonun son haftasına Pınar Karşıyaka, 15 galibiyetle sekizinci, Tofaş ise 14 galibiyetle dokuzuncu sırada girdi. Son maçını Tofaş'la evinde oynayacak Pınar Karşıyaka, rakibini yenerse play off'a kalabilecek. İlk yarıda deplasmanda oynanan maçı 6 sayı farkla, 86-80 kazanan yeşil kırmızılı ekip, 6 sayının altındaki farkla olan yenilgilerde de adını ikili averajla play off'a yazdıracak.
Hesaplar karışık
Bu arada ligde yine 15 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol, son hafta iddiasız İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda yendiği taktirde Pınar Karşıyaka, Tofaş'a 6 sayının üstünde farkla yenilmesi durumunda kendini play off'un dışında bulacak. Hem Gaziantep Basketbol, hem Pınar Karşıyaka'nın mağlubiyeti durumunda ise üçlü averaja bakılacak. Bu ihtimalde üçlü averajda Tofaş'ın üzerinde yer alacak olan Pınar Karşıyaka ve Gaziantep Basket, yenilmelerine rağmen play off oynayacak.
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