Pınar Karşıyaka rakibine 40 sayı fark attı

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 9'uncu hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, deplasmanda 75-61 yenildiği İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia'yı evinde ezici üstünlük kurarak 40 sayı farkla mağlup etti: 99-59. Ev sahibi ekipte Brown kaydettiği 36 sayı ile galibiyetin mimarı olurken, Muhammed 23, Summers 22 sayıyla gecenin diğer yıldızları oldu

Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki farklı Anadolu Efes yenilgisi sonrası taraftarının gönlünü alan Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı galibiyetini elde edip 15 puana ulaştı. Karşıyakalı taraftarlar İtalya'daki ilk maçta iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik ve diskalifiyeler nedeniyle konuk ekipten McGee'yi karşılaşma boyunca ıslıklayıp, tepki gösterdi. Kaf-Kaf, Avrupa'da bir sonraki sınavında 21 Aralık Çarşamba günü İsrail'in Maccabi Rand Media takımına konuk olacak.



İstanbul'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, müzik yayını yapılmadı. Şehitler için salon dışında lokma döktüren ve siyah renkte kıyafetler giyen Karşıyakalı taraftarlar tribünde üzerinde, "Şehit olacaksak eğer ya hepimiz ya da hiçbirimiz" yazan bir pankart açıp, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganı attı. Ev sahibi ekipte altyapıdan yetişen oyun kurucu Alp, Samsun'daki U18 Milli Takımı kampından özel izinle maça gelip görev aldı. Erdi ise sakat olmasına rağmen 10 oyuncunun tamamlanması için kenarda oturdu.



Karşılaşmaya Ponitka'nın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 5'inci dakikayı 13-9 önde geçerken, ilk periyodu 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Brown'un ürettiği 17 sayı ile oyuna ağırlığını koyan Kaf-Kaf, soyunma odasına 15 sayı üstün girdi: 49-34. Üçüncü periyoda Muhammed'in basketiyle başlayan ev sahibi ekip, skor önemli katkı sağlayan Summers'in 27'nci dakikada kaydettiği 3'lükle 22 sayı farka ulaştı: 66-44. Yeşil-kırmızılı ekip çeyreğin son bölümünde iyi savunma yapıp farkı 31 sayıya çıkardı: 76-45. Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, Muhammed'in son bölümdeki etkili oyunuyla maçtan 40 sayı üstün ayrıldı: 99-59.





FURKAN VE GREEN GÜNDEMDE



PINAR Karşıyaka'da Basketbol Şube Yönetimi'nin, 95 bin dolarlık borç nedeniyle meydana gelen transfer yasağını kaldırıp, Anadolu Efes'te forma giyen şutör guard Furkan Korkmaz'ı transfer etmek üzere olduğu kaydedildi. Ufak pürüzlerin aşılması halinde A Milli Takım'da da görev alan genç basketbolcunun kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Kadro dışı bırakılan Dillard'ın yerine ise Best Balıkesir'de kadro dışı bırakılan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ABD'li Michael Green'in alınmasının gündemde olduğu öğrenildi.



YÜZDE 100 PERFORMANS GÖSTERDİK



J'Covan Marquis Brown, gazetecilere yaptığı açıklamada, Umana Reyer maçında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, takım arkadaşlarını tebrik etti. Dünkü karşılaşmada defansif anlamda iyi bir oyun sergilediklerini kaydeden Brown, şöyle konuştu:



"Defansif anlamda yaptığımız her şey, galibiyeti ve mağlubiyetimizi etkiliyor. Umana Reyer karşılaşmasına Anadolu Efes maçından sonra çok iyi hazırlandık. İstediğimiz her şeyi sahada uyguladık ve biz daha iyiydik. Dar bir kadroyla mücadele etmemize rağmen herkes elinden geleni yapıyor. Hepimiz yüzde 100 performans göstererek, bir takım olarak oynamaya çalışıyoruz."



Dünkü maçta 36 sayı ile galibiyette önemli bir paya sahip olan Brown, müsabakada 35 verimlilik puanı ile mücadele etti.



9. hafta heyecanının bugün tamamlanacağı B Grubu'nda maç fazlası ve averajla liderliğe yükselen Pınar Karşıyaka, gelecek hafta, 21 Aralık Çarşamba günü İsrail deplasmanında Maccabi Rand Media ile mücadele edecek.



Yeşil-kırmızılı ekip Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise 18 Aralık Pazar günü Darüşşafaka Doğuş'a konuk olacak.



Öte yandan, Karşıyaka Spor Kulübünün kurucularından olan ve 1985'te vefat eden Zühtü Işıl'ın mezarının Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndan Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'na taşındığı bildirildi.



SALON: Mustafa Kemal Atatürk



HAKEMLER: Eddie Viator (Fransa) (xxx), Ciprian Stoica (Romanya) (xx), Sergiy Zashchuk (Ukrayna) (xx)



PINAR KARŞIYAKA: Muhammed (xxx) 23, Brown (xxxx) 36, Ponitka (xxx) 11, Owens (xx) 3, Summers (xxx) 22, Petway (xx), Egemen (xx) 2, Alp (xx) 2, Soner (xx)



UMANA REYER VENEZIA: Hagins (xx) 11, Ejim (xx) 9, Filloy (x) 4, Viggiano (x) 7, McGee (x) 5, Haynes (x) 2, Peric (xx) 13, Bramos (x) 4, Ortner (x) 2, Ress (x), Criconia (x) 2



1.PERİYOT: 23-17



İLK YARI: 49-34



3.PERİYOT: 76-45



5 FAUL: Petway (35.16) (Pınar Karşıyaka)