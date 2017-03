Pınar Karşıyaka rakibini bekliyor

FIBA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 18 sayı geriye düştüğü maçta 90-83 kazanan Pınar Karşıyaka'nın, çeyrek finaldeki rakibi bugün belli oluyor

Kulüpte bu sezona kadar son 4 yılda görev yaparak takıma şampiyonluk, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası kazandıran Antrenör Ufuk Sarıca'nın yeni ekibi Kartal'a evinde bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini tattırıp elerken yenilenen kadrosuyla tecrübeli teknik adama karşı oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Pınar Karşıyaka'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün saat 16.00'da belli olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'dan Monaco ve Asvel, İtalya'dan Dinamo Sassari ve Karşıyaka'nın gruplarda da rakip olduğu Umana Reyer Venezia, İspanya Kanarya Adaları'ndan Iberostar Tenerife, Almanya'dan MHP Riesen ile temsilcilemizden Banvit, isimlerini son 8 takım arasına yazdırdı. Çeyrek final eşleşmeleri kura usulü belli olacak. Eşleşmede kuradan çıkan ilk takım, ilk maçı evinde, rövanşı deplasmanda oynayacak. İlk karşılaşmalar 21-22 Mart, rövanşlar ise 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak. Çeyrek finali geçen 4 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği Final Four maçları ise 28-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak.



Bu yıl grup aşamasını geçip play off'ta son Europe Cup şampiyonu Fraport Skyliners, son 16'da ise Beşiktaş Sompo Japan'ı eleyen Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, yeni hedeflerini Final Four'a kalıp bu organizasyona ev sahipliği yapmak olarak belirlediklerini söyledi. Altuğ, '2013'te şube başkanlığı yaptığım dönemde Eurochallenge Final Four'una ev sahipliği yapıp kupayı finalde tek sayıyla kaybetmiştik. Şimdi yine Final Four'a kalarak finallere ev sahipliği yapmak, yarım kalan işi tamamlayıp Avrupa'da kupa kazanmak istiyoruz. İstanbul'da bizi yalnız bırakmayan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'a da çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.



Alkışlar Markovic'e



Pınar Karşıyaka'da bu sezon başında dümeni Ufuk Sarıca'dan devralan Boşnak Antrenör Nenad Markovic, hem daha düşük bütçeyle yola çıkan takımı lig ve Avrupa'da başarıya taşıdı hem de selefini elemenin gururunu yaşadı. Sezon başında yenilenmiş, daha az maliyetli kadro-teknik heyetle yola çıkan Pınar Karşıyaka, ligde play off hattına yerleşip Türkiye Kupası'nda yarı final oynadıktan sonra Avrupa'da da son 8'e kaldı. Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından taraftarın tribünde bağrına bastığı Nenad Markovic, 'Beşiktaş'la duygusal bir eşleşme oldu. Üst üste 3 zorlu maç oynadık. Özellikle son maçta büyük bir geri dönüş ortaya koyduk. İstanbul'da bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çeyrek final taraftarımıza armağan olsun' dedi.



En değerli oyuncu Green



Pınar Karşıyaka'nın sezon içinde Kevin Dillard'ın yerine Best Balıkesir'den transfer ettiği guard Michael Green, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun en değerli oyuncusu seçildi. Pınar Karşıyaka'da bu sezon Avrupa'daki 10'uncu maçta katılan tecrübeli guard, Beşiktaş Sompo Japan'la yapılan ilk maçta 25 sayı, 5 ribaund, 3 asist, rövanşta ise 22 sayı, 5 ribaund, 6 asistle görev yaptı.