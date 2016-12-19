Pınar Karşıyaka, son 4 maçta 3 yenilgi aldı

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sezona 7 maçta 5 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçta 3 yenilgi aldı

Yeşil kırmızılılar, bu periyotta yalnız Yeşilgiresun Belediyespor'u evinde 80-58 yenerken deplasmandaki 3 maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 79-72, Anadolu Efes'e 96-70, son maçta Darüşşafaka Doğuş'a ise 87-74 yenildi.



Bu sezon ligde zirveye oynayan ekiplerden yalnız Beşiktaş Sompo Japan'ı yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, Banvit, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'a ise mağlup olmaktan kurtulamadı.



Ligde 11 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle play off hattında 7'nci sıradaki yerini koruyan ancak alttaki rakiplerinin nefesini ensesinde hisseden Pınar Karşıyaka, pazar günü Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.