Pınar Karşıyaka'ya Alman eli değdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yeni çalıştırıcısı Dirk Bauermann yönetimindeki ilk maçta evinde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup etmeyi başardı

Pınar Karşıyaka'ya Alman eli değdi
03 Mart 2019 Pazar 22:41

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Doğa Sigorta arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Kaf-Kaf'ta Marei 21, Henry 30, Birkan 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla 18 maçta 8'inci galibiyetine ulaşan İzmir temsilcisi, Play-Off yarışına yeniden ortak oldu.

Pınar Karşıyaka - Galatasaray Doğa Sigorta: 78-75

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Osmam Sinan İşgüder (xx), Halil Baldemir (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 1, Henry (xxx) 20, Birkan (xxx) 17, İlkan (xx) 7, Marei (xxx) 21, Walker (x) 2, Egemen (xx) 4, Evans (xx) 6, Tayfun (x)
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster (xxx) 18, Gökdeniz (xx) 7, Harrison (xxx) 24, Hayes (xx) 9, Auguste (x), Can (x) 4, Klobucar (x) 3, Ayberk (x) 2, Ege (xx) 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-21
İLK YARI: 41-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-60
DİSKALİFİYE: Auguste (19.18) (Galatasaray)
5 FAUL: Ege (39.58) (Galatasaray)


Maçın başında Galatasaray'dan Harrison'un 3 sayılık basketlerine pota altından İlkan'la karşılık veren Karşıyaka, Birkan ve Henry'nin katkısıyla öne geçip 20-14'lük üstünlüğü yakaladı. Periyodun son bölümünde etkili dış atışlarla 7-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılılar, ilk 10 dakikayı önde geçti: 20-21. İkinci periyotta Webster'ın 3 sayılık atışlarıyla farkı 7 sayıya kadar çıkaran konuk ekibe ev sahibi Henry'le yanıt verdi. Devrenin bitimine 2 dakika 19 saniye kala Marei turnikesiyle skoru 36-36'ya getirip durumu yeniden eşitledi. Galatasaray'dan Auguste, Karşıyakalı Egemen'le yaşadığı tartışma sonrası 2 teknik faul alarak devrenin bitimine 42 saniye kala ihraç edildi. İlk yarı 41-46 sonuçlandı.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyot 59-60 bitti. Son periyoda Marei'nin pota altından üst üste sayılarıyla başlayan yeşil-kırmızılı ekip yeniden üstünlüğü yakaladı. 3 sayılık atışlarda günün etkili ismi Harrison, Karşıyaka'nın farkı açmasına izin vermedi. Son 3 dakikaya 68-68 eşitlikle girilirken, bitime 2 dakika 18 saniye kala Kaf-Kaf, Birkan'ın üçlüğüyle 71-68 öne geçti. Sert savunmayla bu bölümde rakibine sayı şansı tanımayan Karşıyaka'da Henry'nin 3 sayılık isabeti son 1 dakika 9 saniye öncesi farkı 6 sayıya çıkardı. Tam saha pres yaparak Webster ve Harrison'la tek hücumda 5 sayı bulan konuk ekip, farkı tekrar 1 sayıya indirdi. Birkan'ın çok kritik son salise turnikesi skoru 76-73'e getirdi. Galatasaray bu sayıya Webster'la karşılık verdi. Bitime 2 saniye kala Marei kullandığı 2 serbest atışı da sayıya çevirdi. Galatasaray son hücumda sayı bulamayınca Karşıyaka salondan 78-75 galip ayrıldı.
 


Kaynak: DHA
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