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    • Pınar Karşıyaka yeni kadrosu ile alkış aldı

    Pınar Karşıyaka, Pınar Cup 2016 Tahir Türetken Turnuvası'nda büyük oranda yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle taraftarının önüne çıktığı ilk karşılaşmada Spor Toto Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Best Balıkesir'i 88-80 yenerken alkış aldı

    27 Eylül 2016 Salı 13:05
    Pınar Karşıyaka yeni kadrosu ile alkış aldı
    Yeşil kırmızılılarda yeni yabancılardan dizinde sakatlık bulunan Petway ile omuzunda sorun olan Boone forma giyemezken Summers 29 sayı, 6 ribaund 3 asist, Ponitka 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Brown 13 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Dillard 11 sayı, 3 ribaund, 5 asistle oynadı.

    Geçtiğimiz sezonlarda beklenen patlamayı bir türlü yapamayan genç yıldız adayı Egemen de 12 sayı, 3 ribaund, 1 asistle takıma büyük katkı verdi. Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen geleneksel turnuvada yarın saat 19.00'da Yunan temsilcisi PAOK'la şampiyonluk için karşılaşacak.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Pınar, Karşıyaka, Pınar, Cup, 2016

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