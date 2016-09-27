Yeşil kırmızılılarda yeni yabancılardan dizinde sakatlık bulunan Petway ile omuzunda sorun olan Boone forma giyemezken Summers 29 sayı, 6 ribaund 3 asist, Ponitka 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Brown 13 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Dillard 11 sayı, 3 ribaund, 5 asistle oynadı.
Geçtiğimiz sezonlarda beklenen patlamayı bir türlü yapamayan genç yıldız adayı Egemen de 12 sayı, 3 ribaund, 1 asistle takıma büyük katkı verdi. Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen geleneksel turnuvada yarın saat 19.00'da Yunan temsilcisi PAOK'la şampiyonluk için karşılaşacak.
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