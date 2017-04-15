Pınar Karşıyaka yorgun düştü

Pınar Karşıyaka, Spor Toto Basketbol Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından evinde 19 sayı farkla öne geçip uzun süre üstün götürdüğü maçta Darüşşafaka Doğuş'a 95-90 mağlup oldu

Darüşşafaka Doğuş karşısında 19 yaşındaki Alp dahil 7 kişilik rotasyonla oynayan Pınar Karşıyaka, son periyotta yorgun düşünce mağlubiyetten kurtulamadı. Ligde bu maçtan 4 gün önce Anadolu Efes'i geriden gelip mağlup ettiklerini, bu maçtaki yenilgiye rağmen verdikleri mücadeleden memnun olduğunu söyleyen Nenad Markovic, "Darüşşafaka son bölümde güçlü rotasyonu ve etkili oyuncularıyla kazanmayı başardı. Sonuçtan mutlu değilim ama oyuncularımın dar rotasyondaki eforu çok iyiydi" diye konuştu.





