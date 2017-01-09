Pınar Karşıyaka zirveye yürüyor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son 3 maça 2'nci sırada giren Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda lider Le Mans karşısına hem zirveye ortak olmak, hem de play off'u garantilemek için çıkacak

Antares Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Geçmişte A Milli Takım'da görev yapan Erman Kunter'in çalıştırdığı Fransız temsilcisi Le Mans'ın 11 maçta 8, Pınar Karşıyaka'nın ise 7 galibiyeti bulunuyor. Yeşil kırmızılı ekip, rakibine yenilirse liderlik umutlarını yitirecek. Galibiyet durumunda ise play off'u garantileyecek. Pınar Karşıyaka, grupta son 2 maç öncesi zirveye ortak olacak.



Bu sezon ilk kez oynanan Şampiyonlar Ligi'nde grup liderleri ve 5 grupta en iyi dereceyi elde eden 3 ikinci takım, play off'un ilk aşamasında maç yapmadan direkt son 16'ya kalacak. Genel Menajer Selim Çınar, "Zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

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