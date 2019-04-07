Pınar Karşıyaka zora soktu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Dirk Bauermann yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet aldıktan sonra üst üste Fenerbahçe Beko'ya evinde 88-81, Türk Telekom'a deplasmanda 73-56 yenilen Pınar Karşıyaka, Play-Off'u zora soktu.

Pınar Karşıyaka zora soktu
07 Nisan 2019 Pazar 15:00

Ligde 23 haftada 10 galibiyet, 13 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, kalan haftalarda 3'ü deplasmanda 5 maça çıkacak. Salı günü erteleme sınavında Afyon Belediyespor'a konuk olacak Kaf-Kaf, cumartesi günü Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayıp ligde normal sezonu Gaziantep Basketbol (D), Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji (D) maçlarıyla noktalayacak. Karşıyaka'da sakatlık gerekçesiyle 3 maçtır forma giymeyen Evans, Türk Telekom önünde takıma dönüp 6 sayıyla etkisiz bir performans ortaya koydu. Takımın en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen İlkan 1, Walker 4 sayı üretirken Egemen ve Erdi buldukları sürede skora katkı yapamadı.

Fenerbahçe maçının faturası 57 Bin 500 TL

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya 1 Nisan'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları yüzünden toplam 57 bin 500 TL ceza kesti. Kurul, Kaf-Kaf'a kötü ve çirkin tezahürat yüzünden 35 bin, seyirci olayları nedeniyle 15 bin, hakemlerin taraftara yönelik anons yaptırmak durumunda kalması ve merdiven boşluklarının dolu bırakılması gerekçesiyle de 3 bin 750'şer TL ceza verdi.


Kaynak: DHA
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