Haber Kaynağı: DHA

Yeşil kırmızılılar, hazırlık dönemi ve ilk hafta bekleneni veremeyen yeni transferlerden pivot Josh Boone ile yollarını ayırma kararı aldı. Pınar Karşıyaka, Boone'un yerine Yunanistan'da AEK forması giyen 28 yaşında, 2.06 boyundaki pivot Josh Owens'la anlaşma zemini aramaya başladı.Owens, Stanford Üniversitesi'nde oynadıktan sonra Avrupa'da Hapoel Tel Aviv, Dolomiti Energia Trento ve Umana Reyer Venezia formaları giydi. ABD'li pivot geçen sezon İtalya'da ligde 11.1 sayı, 5.3 ribaund, Eurocup'ta 9.7 sayı, 5.2 ribaund ortalamaları tutturduktan sonra sakatlık problemi yaşadı.İlk maçında Ponitka ve Summers dışındaki oyunculardan istediği verimi alamayan Pınar Karşıyaka'nın tekhik heyeti, kadroda başka değişiklik yapılıp yapılmayacağına önümüzdeki günlerde karar verecek.