Haber Kaynağı: DHA

Karşılıklı satranç hamlelerini andıran kararlar sonucu takımda kalan ABD'li pivot, antrenmanlara çıkmasına rağmen as kadronun dışında tutuluyor. Geçen sezon kadroda yer alan 5 yabancıyla yolları ayıran yönetim, yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Iverson'un menajeriyle bir türlü anlaşamadı.Eski yabancılarından Wright, Jones ve Palacios'la para ödeyip vedalaşan Kaf-Kaf, 27 yaşındakii oyuncu için 7 Temmuz'a kadar 50 bin dolar ödeyip kontratı feshetme hakkını kullanmadı. Iverson da sözleşmesindeki 15 Temmuz'a kadar 150 bin dolar ödeyip serbest kalma hakkını değerlendirmedi.Yöneticilerin bonservis bedeli getirerek gitmesini istediği Iverson'un menajeri, görüşmelerde geçen yıl takımda yer alan ve sezon ortasında ayrılan kendisine bağlı oyunculardan Justin Carter'ın 62 bin dolar alacağını koz olarak kullanıp, kontratı bedelsiz feshetmeye çalıştı. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca yönetim, sözleşmeye göre yeni sezonda 500 bin dolar ücret alacak pivotu antrenmana çağırmak durumunda kaldı. Yaklaşık 10 gündür takımla idmana çıkan Iverson, set çalışmalarında oynatılmıyor.Kadronun en çok para alan oyuncusu olan ABD'li pivot, yeşil kırmızılı ekipte kalırsa lig maçlarında tribüne çıkacak. Iverson'la birlikte 7 yabancısı bulunan KSK, statü gereği bu isimlerin 6'sını oynatabiliyor.