Pınar Karşıyaka’da Larissa Göl Evleri tribünü

Erdn İnşaat ile Pınar Karşıyaka Spor Kulübü arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Yeni sezonda Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda Larissa Göl Evleri tribünü olacak. İzmirliler, basketbol maçlarında takımlarını Larissa Göl Evleri tribününden izleyebilecek

Pınar Karşıyaka’da Larissa Göl Evleri tribünü
Ali Budak- ‘Pınar Karşıyaka Spor Kulübü basketbol alanında Türkiye’de her zaman yankı uyandıran ve ses getiren bir takım oldu’ diyen Pınar Karşıyaka Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Altuğ, ‘Çıtası hep yükseklerde olan takımımız, Türk basketbolunda ekol olmuştur. Camia olarak takımımızla her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da gurur duymaya devam edeceğiz. Pınar ile özdeşleşen takımımızın adı artık Türkiye sınırlarını da aşıp, dünya tarafından bilinirlik kazandı. İzmirli işadamları ve girişimcilerimizin de ana sponsorumuzun yanında takımımıza destek vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu bağlamda Larissa Göl Evleri projesinin Pınar Karşıyaka ile birlikte çok bereketli ve başarılı olacağına inanıyorum. Mansur beye de takımımıza göstermiş olduğu bu destekten dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.


Larissa Göl Evleri tribünü


Erdn İnşaat Menemen’deki Larissa Göl Evleri projesiyle inşaat sektöründe adından söz ettiren bir firma olduğunu ifade eden Altuğ, şöyle devam etti: Sezon başındaki görüşmelerimizde Karşıyaka’nın başarılarını yakından takip ettiklerini söylediler. Bu yönde de bir çalışma yapmak istediklerini söyleyince biz de memnuniyetle karşıladık. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka spor salonumuzun içerindeki çeşitli reklam alanlarında Larissa Göl Evleri’ni göreceğiz. Bu reklam alanları dışında salonumuz içerisinde Larissa Göl Evleri tribünü olacak. Çalışmalar önümüzdeki haftalarda tamamlanmış olacak. Sezon boyunca tribünde seyircilerimizi ağırlayacağız. Bu desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz.


‘Karşıyaka’ya katkımız olmasına mutlu olacağız’


Karşıyaka Spor Kulübü’ne teşekkür eden Erdn İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden, ‘Türkiye’nin güzide kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün sosyal yaşantı üzerine toplumun gelişmesi adına verdiği başarılı aktivitelere bir nebze olsun katkımız ve payımız olmasına çok büyük mutluluk duyacağız. Bu konudaki talebimizi karşılıksız bırakmadığı için başkanımıza ve Karşıyaka Spor Kulübümüze teşekkür ediyorum. Kulübümüzün başarılarının da sonsuza kadar devam etmesini diliyorum’ diye konuştu.
Etiketler; #pınar karşıyaka
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