Pınar Karşıyaka’da Larissa Göl Evleri tribünü

Larissa Göl Evleri tribünü
Erdn İnşaat Menemen’deki Larissa Göl Evleri projesiyle inşaat sektöründe adından söz ettiren bir firma olduğunu ifade eden Altuğ, şöyle devam etti: Sezon başındaki görüşmelerimizde Karşıyaka’nın başarılarını yakından takip ettiklerini söylediler. Bu yönde de bir çalışma yapmak istediklerini söyleyince biz de memnuniyetle karşıladık. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka spor salonumuzun içerindeki çeşitli reklam alanlarında Larissa Göl Evleri’ni göreceğiz. Bu reklam alanları dışında salonumuz içerisinde Larissa Göl Evleri tribünü olacak. Çalışmalar önümüzdeki haftalarda tamamlanmış olacak. Sezon boyunca tribünde seyircilerimizi ağırlayacağız. Bu desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz.
‘Karşıyaka’ya katkımız olmasına mutlu olacağız’
Karşıyaka Spor Kulübü’ne teşekkür eden Erdn İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden, ‘Türkiye’nin güzide kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün sosyal yaşantı üzerine toplumun gelişmesi adına verdiği başarılı aktivitelere bir nebze olsun katkımız ve payımız olmasına çok büyük mutluluk duyacağız. Bu konudaki talebimizi karşılıksız bırakmadığı için başkanımıza ve Karşıyaka Spor Kulübümüze teşekkür ediyorum. Kulübümüzün başarılarının da sonsuza kadar devam etmesini diliyorum’ diye konuştu.