Haber Kaynağı: DHA

Yunanistan'da AEK forması giyen 28 yaşında ve 2.06 boyundaki pivot, Stanford Üniversitesi'nde oynadıktan sonra Avrupa'da Hapoel Tel Aviv, Dolomiti Energia Trento ve Umana Reyer Venezia takımlarında görev yaptı. ABD'li oyuncu geçen sezon İtalya'da ligde 11.1 sayı, 5.3 ribaund, Eurocup'ta 9.7 sayı, 5.2 ribaund ortalamaları tutturduktan sonra sakatlık problemi yaşadı.Owens'ın gelişiyle bekleneni veremeyen yeni transferlerden pivot Josh Boone'la yollarını ayırmaya çalışan Pınar Karşıyaka'da Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni transferin takıma büyük katkı yapacağını söyleyerek, "Pota altında gördüğümüz eksikliği Owens ile gidermeyi amaçladık ve bu oyuncuyla sözleşme imzaladık. Kendini takımın bir parçası görmeyen, takım oyununa katkı sağlamayanlar, arkadaşlarının emeğine saygısızlık ederler ki bu tip oyuncularla işimiz olmaz. Bu bağlamda Boone ile görüştük yollarımızı en kısa zamanda ayıracağız" dedi.