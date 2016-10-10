10 Ekim 2016 Pazartesi
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    • Pınar Karşıyaka'da Owens imzayı attı

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde sezona iç sahada alınan Banvit mağlubiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, transfer görüşmeleri yaptığı ABD'li pivot Josh Owens ile sözleşme imzaladı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 16:37
    Pınar Karşıyaka'da Owens imzayı attı
    Yunanistan'da AEK forması giyen 28 yaşında ve 2.06 boyundaki pivot, Stanford Üniversitesi'nde oynadıktan sonra Avrupa'da Hapoel Tel Aviv, Dolomiti Energia Trento ve Umana Reyer Venezia takımlarında görev yaptı. ABD'li oyuncu geçen sezon İtalya'da ligde 11.1 sayı, 5.3 ribaund, Eurocup'ta 9.7 sayı, 5.2 ribaund ortalamaları tutturduktan sonra sakatlık problemi yaşadı.

    Owens'ın gelişiyle bekleneni veremeyen yeni transferlerden pivot Josh Boone'la yollarını ayırmaya çalışan Pınar Karşıyaka'da Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni transferin takıma büyük katkı yapacağını söyleyerek, "Pota altında gördüğümüz eksikliği Owens ile gidermeyi amaçladık ve bu oyuncuyla sözleşme imzaladık. Kendini takımın bir parçası görmeyen, takım oyununa katkı sağlamayanlar, arkadaşlarının emeğine saygısızlık ederler ki bu tip oyuncularla işimiz olmaz. Bu bağlamda Boone ile görüştük yollarımızı en kısa zamanda ayıracağız" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, Basketbol, Liginde, Sezona

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