Poko'ya gelir gelmez ilk 11 yolu gözüktü

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk maçına hazırlanan Göztepe'de ara transferde kadroya dahil edilen ilk futbolcu olan Poko, bu karşılaşmada ayağının tozuyla ilk 11'de forma giyebilir

Teknik direktör Tamer Tuna, orta sahada cezalı Rotman'ın yerine Gabonlu futbolcuyu da alternatifler arasında görüyor. Poko, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla ilk antrenmana da çıktı. Karabükspor'dan transfer edilen futbolcunun ilk çalışmadaki hırslı hali gözlerden kaçmadı.



Sarı-kırmızılılarda Kaptan Selçuk Şahin'in 37'nci doğum günü, tesislerde kesilen pastayla kutlandı. Selçuk için dün akşam düzenlenen kutlama yemeğinde de eğlenceli anlar yaşandı. Takımın yıldızlarından Sabri, gecede darbuka şov yaptı. Jahovic, Sabri'nin alnına para yapıştırdı. Stoper Kadu, kaleci Günay ve Doğanay'la birlikte halay çekti. Göztepeli futbolcular, Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden Selçuk'un doğum günü dolayısıyla Fenerbahçe deplasmanı öncesi stres attı.



KILIÇDAROĞLU'NA GÖZTEPE FORMASI HEDİYE EDİLDİ



Göztepe'de Yalı Taraftar Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek üzerinde isminin yazılı olduğu 35 numaralı forma hediye etti. Ziyarette CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da hazır bulundu. Görüşmede taraftarlar, İzmir Milletvekili olan Kıçıldaroğlu'ndan Süper Lig'in tek İzmir temsilcisi Göztepe'ye sahip çıkmasını istedi, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerini daha çok aralarında görmeyi istediklerini ifade etti.