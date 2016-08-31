Her insan ideal kiloda olmak ister. Bunun için çeşitli diyetler ve egzersizler ile bu amacına ulaşmaya çalışır. Genel olarak kilo vermek veya kaslı bir vücuda sahip olmak için yapılan diyetler, egzersizler ilk başlarda netice vermez. Bunun temel nedeni doğru diyeti seçilmemesi veya düzenli ya da ihtiyaç duyulan egzersizlerin yapılmamasıdır. Bundan dolayı kilo verip kaslı bir vücuda ulaşmak kişiye neredeyse imkânsız gelir. Bunun yerine profesyonel destek alabilirsiniz. Bir beslenme ve diyetisyen uzmanına giderek ihtiyacınız olan temel diyeti uygulayabilirsiniz. Diyet esnasında ihmal edilecek bazı temel kurallar, kilo vermenizi engeller. Öncelikle gece uyumadan önce yemek yemek kilo almanıza neden olur. Bundan dolayı belli saatte uyumalı ve uyanmalısınız. Yemeklere başlamadan önce bir bardak su tüketilmeli, yemekten sonra kısa da olsa bir yürüyüş yapılmalıdır. Kilo almanın temel nedeni vücuda alınan besinin yakılamamasından kaynaklanır. Bu durumda vücut, besinleri yağa dönüştürerek depolar. Bu da obezliğe ye neden olur. Günlük hayatta daha fazla hareket etmenin yanı sıra, düzenli olarak egzersiz yapmalı, doğru ve sıkı bir diyet uygulanmalıdır. Böylece, istediğiniz forma kavuşabilirsiniz. Bunun için gayret göstermeli ve istediğiniz sonuca ulaşacağınızdan emin olmalısınız. Sonuç olarak inanmak başarmanın yarısıdır.



Kilo vermek için vücudun temel ihtiyaçlarından birisi de proteindir. Özellikle diyet sırasında kilo almamak için yeterli tüketimin yapılamaması, bazı durumlarda ihtiyaç duyulan proteinin doğrudan dışarıdan alınmasını gerektirir. Nutrade Premium Isolate Protein 2100 Gr ürünü vücut için ihtiyaç duyulan proteini karşılamak amacıyla üretilmiştir. 70 kullanıma sahiptir. Ürünün her bir servisi bir ölçeğin 250 mililitre su ile karıştırılması sonucu elde edilmektedir. Düzenli olarak spor yapanların kullanması gerekir. Spora yeni başlayanların, spordan hemen sonra bir servis tüketmesi yeterlidir. Orta seviyedeki sporcular için sabahları uyandıktan sonra bir servis daha tüketmeleri tavsiye edilmektedir. İleriki seviyede sporcular, buna ek olarak spora başlamadan 45 dakika önce bir servis daha almaları gerekmektedir. Ürün toz forma sahiptir. Özel içeriye sahip whey protein ürünüdür. Üretim sırasında CFM filtreleme teknolojisi kullanılmıştır. Tamamen izole whey protein olan bu ürün 104 biyolojik değere sahip olmasının yanı sıra, %15 oranında 500 dalton molekül boyutunda izole protein bulundurur. Bu sayede vücuttaki emilimi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir. glutamin ve BCAA bakımından zengin olup, vücudun temel aminoasit ihtiyacını karşılamada önemli rol oynar.



Bazı vücut tipleri kilo vermeye müsait değildir. Genel olarak ideal kiloya yakın olmasına karşın kaslı bir vücuda sahip olamayan kişiler, bu durumda protein takviyesine ek olarak, yağ yakımını hızlandıran besin ihtiyacını gidermeye yarayan Nutrade L-Carnitine Liquid 3500 Mg 20 Ampul kullanılabilir. Spordan 20 dakika kadar önce alınması yeterlidir. İçeriğindeki karnitin sayesinde spor esnasında yağ yakılması üst seviyelerde olur. Yapılan spor kasların beslenmesini sağlar ve kısa sürede az yağlı çok kaslı bir vücuda sahip olmanız da önemli rol oynar.