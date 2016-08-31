Kilo vermek için vücudun temel ihtiyaçlarından birisi de proteindir. Özellikle diyet sırasında kilo almamak için yeterli tüketimin yapılamaması, bazı durumlarda ihtiyaç duyulan proteinin doğrudan dışarıdan alınmasını gerektirir. Nutrade Premium Isolate Protein 2100 Gr ürünü vücut için ihtiyaç duyulan proteini karşılamak amacıyla üretilmiştir. 70 kullanıma sahiptir. Ürünün her bir servisi bir ölçeğin 250 mililitre su ile karıştırılması sonucu elde edilmektedir. Düzenli olarak spor yapanların kullanması gerekir. Spora yeni başlayanların, spordan hemen sonra bir servis tüketmesi yeterlidir. Orta seviyedeki sporcular için sabahları uyandıktan sonra bir servis daha tüketmeleri tavsiye edilmektedir. İleriki seviyede sporcular, buna ek olarak spora başlamadan 45 dakika önce bir servis daha almaları gerekmektedir. Ürün toz forma sahiptir. Özel içeriye sahip whey protein ürünüdür. Üretim sırasında CFM filtreleme teknolojisi kullanılmıştır. Tamamen izole whey protein olan bu ürün 104 biyolojik değere sahip olmasının yanı sıra, %15 oranında 500 dalton molekül boyutunda izole protein bulundurur. Bu sayede vücuttaki emilimi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir. glutamin ve BCAA bakımından zengin olup, vücudun temel aminoasit ihtiyacını karşılamada önemli rol oynar.
Bazı vücut tipleri kilo vermeye müsait değildir. Genel olarak ideal kiloya yakın olmasına karşın kaslı bir vücuda sahip olamayan kişiler, bu durumda protein takviyesine ek olarak, yağ yakımını hızlandıran besin ihtiyacını gidermeye yarayan Nutrade L-Carnitine Liquid 3500 Mg 20 Ampul kullanılabilir. Spordan 20 dakika kadar önce alınması yeterlidir. İçeriğindeki karnitin sayesinde spor esnasında yağ yakılması üst seviyelerde olur. Yapılan spor kasların beslenmesini sağlar ve kısa sürede az yağlı çok kaslı bir vücuda sahip olmanız da önemli rol oynar.
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