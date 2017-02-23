Rakip 3 defa Beşiktaş Sompo Japan

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanşında Almanya'daki ilk maçta 10 sayı farkla yenildiği Fraport Skyliners'ı evinde 20 farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını son 16 turuna yazdırarak Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu: 72-52.

Pınar Karşıyaka, 1 Mart'ta Beşiktaş Sompo Japan ile Avrupa'da karşılaştıktan sonra rakibiyle ligde ve Avrupa kupasında üst üste maçlar yapacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanşında Almanya'daki ilk maçta 10 sayı farkla yenildiği Fraport Skyliners'ı evinde 20 farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını son 16 turuna yazdırarak Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu: 72-52. Turu geçmesi için 8 Şubat'ta 90-80 yenildiği FIBA Europe Cup'ın son şampiyonu rakibini en az 11 sayı farkla mağlup etmesi gereken, salonu dolduran taraftarının desteğiyle rahat bir skor elde eden Kaf-Kaf'ta Green 18, Brown 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı, yeşil-kırmızılı kulübün futbolcuları da tam kadro izledi.

Karşıyakalı basketbolcu ve futbolcular, maç sonrası taraftarın isteğiyle omuz omuza galibiyeti kutladı. Taraftarlar ve oyuncular, bu esnada, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' diye bağırdı. Karşıyaka ve grup aşamasından adını direkt son 16'ya yazdıran, yeşil-kırmızılıların eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş arasındaki ilk maç, 1 Mart'ta İzmir'de oynanacak. Rövanş maçı 8 Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

