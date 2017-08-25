Rüzgâr Sörfü’nde şampiyonlar belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinasyonunda, Dikili Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin 4’üncü ayağı ve Türkiye Şampiyonası Çeşme Alaçatı’da yapıldı

Ali Budak- Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nde gerçekleştirilen yarışlarda 9 ayrı kategoride toplam 90 sporcu, 3 gün boyunca Türkiye şampiyonluğu ve Slalom Türkiye Ligi’nde dereceye girmek için mücadele etti. Junior Kız U15’te Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü’nden İdil Babaoğlu, Junior Kız U17’de Çağla Kubat



Türkiye Ligi’nde dereceye girenler



Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 4’üncü ayağında Master kategorisinde Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nden Ali Sinan Gerzile, Erkekler kategorisinde Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Bora Kozaoğlu, Kadınlar kategorisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi’nden Lena Aylin Erdil, Genç Erkekler kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Ali Maga, Genç Kızlar kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Nazlı Deniz Ürenli birinciliği elde etti. 4 Ayakta gerçekleştirilen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi maratonunda ise Master kategorisinde Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nden Ali Sinan Gerzile, Erkekler’de Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Erkan Morgan, Kadınlar’da Göztepe Spor Kulübü’nden Fulya Ünlü, Genç Erkekler’de Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Ali Maga, Genç Kızlar’da Mimarsinan Rüzgar Sörfü Kulübü’nden Yağmur Güneri şampiyon oldu.



‘Sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil edecek’



Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Argun Gündüç, Göztepe Spor Kulübü Rüzgar Sörfü Şubesi Başkanı Tayfun Önür, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Özfer Uralp, TYF Komite Üyesi Talat Aşıkoğlu, Başhakem Zeki Leblebici, Protesto Kurul Başkanı Eşref Uzun, Dikili Belediyesi Yetkilisi Aras Selçuk, İMEAK DTO İzmir Şubesi Organizasyon Sorumlusu Utku Birkan’ın elinden aldı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, başta İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, ev sahibi belediyeler ve kuruluşlar olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nde ve Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden sporcuları kutladı. Rüzgar sörfü slalom sınıfında ilk kez Milli Takım oluşturulacağını belirten Başkan Akdurak ‘Milli sporcularımızın ülkemizi rüzgar sörfünde başarı ile temsil edeceğine yürekten inanıyoruz’ dedi. - Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nde gerçekleştirilen yarışlarda 9 ayrı kategoride toplam 90 sporcu, 3 gün boyunca Türkiye şampiyonluğu ve Slalom Türkiye Ligi’nde dereceye girmek için mücadele etti. Junior Kız U15’te Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü’nden İdil Babaoğlu, Junior Kız U17’de Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Aylin Özay, Genç Kız U20’de Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Nazlı Deniz Ürenli şampiyon oldu. Junior Erkek U15’te Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Ali Gunem, Junior Erkek U17’de Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Berk Özcan, Genç Erkek U20’de Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Ali Maga şampiyonluğun sahibi oldu. Kadınlar kategorisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi’nden Lena Aylin Erdil, Erkekler kategorisinde Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Bora Kozanoğlu ve Masterler kategorisinde ise Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nden Ali Sinan Gerzile şampiyon oldu.Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 4’üncü ayağında Master kategorisinde Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nden Ali Sinan Gerzile, Erkekler kategorisinde Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Bora Kozaoğlu, Kadınlar kategorisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi’nden Lena Aylin Erdil, Genç Erkekler kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Ali Maga, Genç Kızlar kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Nazlı Deniz Ürenli birinciliği elde etti. 4 Ayakta gerçekleştirilen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi maratonunda ise Master kategorisinde Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nden Ali Sinan Gerzile, Erkekler’de Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Erkan Morgan, Kadınlar’da Göztepe Spor Kulübü’nden Fulya Ünlü, Genç Erkekler’de Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nden Ali Maga, Genç Kızlar’da Mimarsinan Rüzgar Sörfü Kulübü’nden Yağmur Güneri şampiyon oldu.Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Argun Gündüç, Göztepe Spor Kulübü Rüzgar Sörfü Şubesi Başkanı Tayfun Önür, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Özfer Uralp, TYF Komite Üyesi Talat Aşıkoğlu, Başhakem Zeki Leblebici, Protesto Kurul Başkanı Eşref Uzun, Dikili Belediyesi Yetkilisi Aras Selçuk, İMEAK DTO İzmir Şubesi Organizasyon Sorumlusu Utku Birkan’ın elinden aldı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, başta İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, ev sahibi belediyeler ve kuruluşlar olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nde ve Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden sporcuları kutladı. Rüzgar sörfü slalom sınıfında ilk kez Milli Takım oluşturulacağını belirten Başkan Akdurak ‘Milli sporcularımızın ülkemizi rüzgar sörfünde başarı ile temsil edeceğine yürekten inanıyoruz’ dedi.