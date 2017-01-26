Şampiyondu şampiyon yetiştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'da hizmete açtığı Buz Sporları Salonu'ndaki kurslara katılarak hayalindeki gibi kaymayı öğrenen üniversiteli Eylül Kaplan, 7 yıl önce kursiyer olarak başladığı spor hayatında önce madalya avcısı bir sporcu, sonra da antrenör oldu. Kaplan'ın takımı, antrenör olarak çıktığı ilk müsabakada Türkiye Şampiyonluğunu kazandı

Erkan Kart - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde kente kazandırdığı Buz Sporları Salonu'nda örnek bir başarının daha temelleri atıldı. 7 yıl gibi kısa süre içinde "sıfırdan" başlayıp uluslararası alanda pek çok madalya kazanan sporcularıyla öne çıkan İzmir Buz Pisti, bu kez de eşine az rastlanan bir hikayeye evsahipliği yaptı. Buz sporlarıyla 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buz pisti salonu sayesinde tanışan Eylül Kaplan, kursiyer olarak başladığı sporculuk hayatını başarılı bir eğitimci ve bir şampiyon olarak sürdürmeye başladı.



Büyükşehir'in gururu oldu



Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Eylül Kaplan, kısa süre içinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'a sayısız madalya kazandırdı. 2014'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Senkronize Buz Pateni Yarışması'nda (Hauts De France Trophy 2014 Synchronized Skating Competition) birinci oldu. 2016'da İzmir'de düzenlenen Türkiye Senkronize Yarışması'nda Mix Age kategorisinde de rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde de Ankara'da düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği kimseye kaptırmayarak takımına bir altın madalya daha kazandırdı.

Eylül Kaplan, kısa süre içinde öğrencilikten öğretmenliğe, kursiyerlikten şampiyonluğa atlayan renkli öyküsünü şöyle anlattı:

"Televizyondaki buz pateni yarışmalarını büyük bir heyecanla ve imrenerek izliyordum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Buz Sporları Salonu sayesinde fırsat ayağıma gelmişti. 'Artık ben de müziğin akışına uydurduğum figürlerimi buzda kayarak sergileyebilirim' diyerek açılan kursa kayıt oldum. Hikayem bu şekilde başladı. Boş zamanlarımı Buz Sporları Salonu'nda değerlendim. Hocalarım da beni çok güzel yönlendirdi; zorlandığım zamanlar bana umut oldu. Ve onlar sayesinde sayısız kupa kazandım. Şimdi ben de bir antrenörüm."



Gerçek bir antrenör



Antrenör olarak çıktığı ilk yarışmanın Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası olduğunu söyleyen Eylül Kaplan, 10–15 yaş arasındaki öğrencilerinin, 12 sporcunun gruplar halinde yarıştığı Novice Basic A kategorisinde tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştığını kaydetti. Başarılı sporcu, "İşte o zaman gerçek bir antrenör olduğumu anladım. Eğer 7 yıl önce bize bu imkan sunulmasaydı, bu başarıları asla yaşayamayacaktık" dedi. Kaplan, Buz Sporları Salonu'nu İzmirli gençlerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da teşekkür etti.