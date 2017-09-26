Şampiyonlar Ligi tahminleri burada!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grup maçlarında 2. maçlar bu akşam oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Leipzig'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi iddaa tahminleri bugün de siteniz bankotahmin1.org'ta yer almaya devam edecek. Beşiktaş ilk maçta kazanarak gruplara 3 puanla başlamıştı. Bu seriyi devam ettirerek gruptan çıkmak istiyor.
Alman ekip Leipzig deplasmandan en azından bir puan çıkarmak istiyor. Maç için ufak bir yorum geçelim; Temsilcimiz için çok önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Porto'yu yenen takım evinde Leipzig'i yenerse çok büyük bir avantaj yakalar. Geçen senede deplasmanda Benfica'yla berabere kalan Napoli'yi yenen takım evindeki maçları kazanamadığı için gruplardan çıkamamıştı. Bu maçı kazanamazlarsa Porto galibiyetinin getirdiği avantaj silinir. Beşiktaş, Avrupa'da seyircisi önünde oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Leipzig ise Avrupa'da ilk deplasman maçına çıkıyor. Hafta sonu E.Frankfurt'u yenen takım 3 maç sonra ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş'ın bu maçı kazanmasını bekliyorum ama Leipzig'i hafife almamaları lazım. Ayrıca Fenerbahçe maçında yaşananları da unutmaları gerek. Zor maç ama taraftarının muhteşem desteğiyle Beşiktaş'ı 3 puana yakın görüyorum.
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