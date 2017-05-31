Sepil: Bu final Süper Lig'e çıkma maçımız

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, pazar günü Eskişehirspor'la Antalya'da oynayacakları TFF 1'inci Lig play off maçında 2 büyük camianın karşılaşacağını belirtti, "Ancak bu final, bizim Süper Lig'e çıkma maçımız olacak" dedi

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Maç muazzam bir atmosferde oynanacak. İki önemli Anadolu kulübünün finali olacak. Tarihleri başarıyla dolu iki kulüp karşılaşacak. Statta da bu farkı göreceğiz. İki takımın seyircisi tribünleri dolduracak, inanılmaz atmosfer olacak. Bütün Türkiye'nin gözü bu karşılaşmada olacak" diye konuştu.



Finale çıktıkları için çok mutlu olduğunu ama hayatının en zor 90 dakikasını yaşayacağını söyleyen Sepil, "Sadece benim için değil, pek çok Göztepeli için zor olacak. Süper Lig'i ne kadar çok istediğimizi herkes biliyor" diye konuştu.



Süper Lig'e 14 yıldır uzak kaldıklarını hatırlatan Başkan Sepil, "Bizim için bir duygu patlaması olacak. Önümüzde büyük bir şans var. O şansı kullanmak istiyoruz. Mutluyuz ama mutluluğumun içinde o günü nasıl geçireceğiz bekleyişi var. Hiç rahat değilim ama kesinlikle finali kazanıp Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Ben bu oyunculara, teknik kadroya güveniyorum. Son haftalarda gösterdiğimiz performansla inancımız arttı. İnşallah pazartesi günü İzmir'e şampiyon olarak döneceğiz. Antalya'da Göztepe'yi ve İzmir'i temsil edeceğiz. Kenti, camiayı en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarımız, tribünlerde özel hazırlıklarımız var" ifadelerini kullandı. Son 2 aydır takımı dış dünyaya kapatarak sorunları kendi içlerinde çözerek enerjilerini yükselttiklerini vurgulayan Sepil, finale de öyle hazırlanacaklarını söyledi.



TFF 1'inci Lig finalinin yalnız Göztepe için değil, İzmir için de büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Mehmet Sepil, "İzmirli olarak bazı şeyleri değiştirmek için sürekli gündeme getiriyorum. Bir şehirde ulusal veya uluslararası spor kulüplerinin bulunması, kentin tanıtımında en önemli unsurlardan biri. Bizim İzmir'i tanıtacak takım sayımız ise çok azdır veya yoktur. Şehrin bütün atardamarlarının başarıya inanması gerekiyor. Bugün Süper Lig'de başarılı takımlarımız olsa, bunun ulusal ve uluslararası reklamı, birçok festival, fuar yapmakla eş değerdir. Aynı zamanda şehrin ortak bilinci de oluşur. Kamu kuruluşları, siyasi partiler, iş adamları hepsi bu mücadelenin içine girmek zorunda" dedi.



Bir kentten Süper Lig'e takım çıktığında herkese katkısının olacağını sözlerine ekleyen Başkan Sepil, İzmir'e tek Süper Lig kulübünün yetmeyeceğini de belirtti. Sepil, şöyle konuştu:



"Kulüpler ulusal ve uluslararası liglerde boy gösterdiğinde kent turizmine katkısı olur, iş adamlarının cebine doğrudan veya dolaylı para girer. Bunun en güzel örneği de Trabzon şehri. Trabzon ülkede normalde kaçıncı sıradadır, bilinirlikte kaçıncı sıradadır iyi bakılmalı. Ben geldiğimden beri 3 yıl içinde bazı şeyler değişti. Yardım gördüğümüz kuruluşlar var ama mesele sadece para değil. Tüm kentin desteklemesi lazım. İnşallah bu final maçı bir başlangıç olur. İzmir'e Süper Lig'de bir takım yetmez. İstanbul'un Ankara'nın temsilcileri varken İzmir'in de en üst ligde birden çok temsilcisi olması lazım."



PRİMİN UCU AÇIK

BÜYÜKŞEHİR'DEN 63 OTOBÜS

Eskişehirspor'u finalde yenip Süper Lig'e yükselmeleri durumunda takıma dağıtacakları primi henüz belirlemediğini söyleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Başarının karşılığını fazlasıyla alacaklar" dedi. Boluspor'la oynanan yarı final maçından önce takım kaptanlarıyla görüştüklerini hatırlatan Sepil, "Kaptanlar, ekstra şampiyonluk priminin futbolculara sezon içinde oynadıkları dakikaya göre değil, süreye bakılmaksızın tüm takıma eşit dağılmasını istedi. Onların yaklaşımı benim için çok değerli. Bu takım bilincinin oluşmasıyla finale kadar geldik. Finalde Süper Lig'e çıkarsak tüm takım karşılığını fazlasıyla alacak" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi, pazar günü finalde takımlarına destek olmak için Antalya'ya gidecek Göztepe taraftarları için ücretsiz olarak 63 otobüs kaldıracak. Başkan Mehmet Sepil, tüm kurumlarla koordine olduklarını, Büyükşehir'in yanı sıra ilçe belediyelerinin de taraftarlar için otobüs desteği sağlayacağını söyledi. Finalde kent protokolü de Göztepe'nin yanında olacak. Taraftarlar, pazar günü Antalya'ya ulaşım için özel bir uçak da kaldıracak. İzmir'den pazar günü saat 11.00'de kalkıp kupa töreninin ardından dönüşe geçecek özel uçağın bedeli 650 TL olarak belirlendi. Sarı kırmızılı taraftarlar, passolig çıkarmak veya yenilemek için kentteki passolig noktalarında kuyruğu girmeye başladı.