Sepil, Demba Ba'ya sahip çıktı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek ilk 5 yolunda avantaj yakalayan Göztepe'de Demba Ba'nın maçta taraftarın protestolarına maruz kalması geceye damgasını vururken, başkan Mehmet Sepil konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Üzücü bir olay yaşadıklarını belirten Sepil, "Uzun süredir böyle güzel skor almıyorduk, 5-0 galip geldik. Bu maçın ardından güzel şeyler konuşabilirdik. Ancak galibiyet yerine Demba Ba olayını konuşmak üzücü oldu" dedi.

Üç hafta önce Beşiktaş'la oynadıkları karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba'yı transfer etmek istediklerine dair yaptığı açıklamanın etik olmadığını hatırlatan Sepil, "Bu olayın başına baktığımızda, oyuncunun daha önce forma giydiği takımdan transfer açıklamaları gelmesinin bir mantığı yoktu. Bizim ayarımızı bozmak isteyenlerin başarıya ulaşabildiğini gördük. Yönetim, oyuncular, camia ve taraftarlar olarak biz bir bütünüz. Bu birliktelik bizi başarıya taşıyor. Bu oyunlara alet olmamamız gerekiyor. Kulüp yönetimi olarak bu olay ders niteliğinde oldu. İleride yine bu olaylarla karşılaşabiliriz. Ba, yerine başkası için yapılacak. Yine birlikteliğimizi bozmaya çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçının ardından Demba Ba'nın siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vermesi hakkında da görüş bildiren Mehmet Sepil, "5-0'lık yenilginin ardından bitiş düdüğü sonrası Demba Ba, keşke başını önüne eğip, Beşiktaş taraftarına çok karşılık vermeseydi. Verdiği bu karşılık çok speküle edildi. O günlerden bugünlere gelindi. İstanbul'da sürekli Ba için dedikodu makinesi çalıştırıldı. Ancak Göztepe'nin önü açık. Biz olumsuzluklardan beslenen bir Göztepe yaratmayacağız. İlk fırsatta yine asalım, keselim edebiyatı yapılacak. Taraftar olarak, camia olarak bu olaylar karşısında dikkatli olmalıyız, ben de başkan olarak dikkat etmeliyim. Karabükspor maçında Demba Ba için başta protesto yapılabilirdi. Göztepelileri rencide ettiği kendisine hatırlatılabilirdi. Ama bu işin uzun sürmesinin bir anlamı yoktu. Bu olay bir deneyim oldu, bizi kimse bölemeyecek. Biz büyüklüğümüzü bu olaylarda bölünmeyeceğimizi göstererek ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.

Mehmet Sepil, Demba Ba'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili ise şu sözleri sarf etti:

"Demba Ba'nın Göztepe ruhu taşımadığına inansaydım, oyuncumuz dün sahada olamazdı. Ba'ya kalmasını istediğimi söylemiştim. Ancak taraftarımın görüşünü de yok saymam. Ben Demba Ba'nın burada kalmasını isterim ancak camianın ne düşündüğü de önemli. Bunanla ilgili ortamı oluşturmak için elimden geleni yaparım. 'Başkan istiyor camia istemiyor' gibi bir ikilem olmaz. Demba Ba, maçta aleyhine yapılan tezahüratlara rağmen profesyonel duruşunu sergiledi. Karşılaşmayı birer asist ve golle tamamladı. Seyircimize karşı bir saygısızlık yapmadı. Kısa sürede fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Demba Ba da kalmak istediğini bize beyan etti. Göztepe çok önemli bir kulüp. Duruşumuz ve ekonomik durumumuz bunun göstergesi. Futbolculara vereceğimiz paralar diğer kulüplere göre çok daha avantajlı. Ba'yla yine oturur konuşuruz."

Sepil, son olarak bitime 3 hafta kala UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefinden de bahsederken, "Bir Ege takımı olan Akhisarspor'un kupada finale yükselmesine sevindim. Kalan 3 haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Avrupa'ya hazır değiliz ama ayağımıza fırsat gelirse seviniriz. Fakat Avrupa için büyük hamleler yapıp, dengemizi bozmayız" diye konuştu.

AVRUPA YOLUNDA BURUK SEVİNÇ

Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek bu sezonun en farklı galibiyetini alarak, bitime 3 hafta kala UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda umutlanan Göztepe, buruk bir sevinç yaşadı.

Ligdeki 13'üncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılarda oyuna 67'nci dakikada oyuna giren dünyaca ünlü yıldız Demba Ba'nın taraftarlar tarafından yuhalanıp ıslıklanması maçın önüne geçti. Teknik Direktör Tamer Tuna, oyuncusunun protesto edilmesini üzüntüyle karşıladı. Maçta bir asist yapıp bir kez de ağları sarsan 33 yaşındaki Senegalliye takım arkadaşları da büyük destek verdi. Tüm takım gol sevinçlerinden sonra Demba Ba'nın yanına koştu.

Bitiş düdüğünün ardından da oyuncular Ba'yı yalnız bırakmadı. Taraftarın protestolarına rağmen etkili bir oyun sergileyen tecrübeli santrfor, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Devre arasında Çin'den transfer edilen Demba Ba, 10 maçta 6 gol atarak takıma önemli katkı sağladı. Göztepe'de son haftaların formda ismi golcü Nabil Ghilas da yine Karabükspor maçında 2 gol atmayı bildi. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.