Sepil: Gaza gelmeyeceğiz!

Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra dönerek ilk 7 haftayı 13 puanla 4. sırada geçen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, ilk hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu hatırlatarak, "Gaza gelmeyeceğiz" dedi

"Performansımız bizi mutlu etti" diyen Başkan Sepil, "Son Başakşehir maçında mağlup olsak da 7 maçta 13 puan beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Oynanan iyi futbol, sahadaki mücadele yeni kurulan takım için çok güzel. Ancak her zaman söylüyoruz, bu seneki hedefimiz ligde kalmak. Aldığımız puanlar bizi gaza getirmiyor. İlk hedef belirlediğimiz kalıcı olmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Sezon başlarken geçen sezon hücum hattında takımı taşıyan Halil-Tayfur-Jahovic üçlüsüyle ilgili tereddütler olduğunu belirten Sepil, "7 maç sonrası Süper Lig'de de başarılı olabiliceklerini gördük. Halil de önümüzdeki maçlarda kendini daha çok gösterecek" diye konuştu.



Yaptığı çıkışla taraftarlar arasında sezon sonunda Avrupa Kupaları beklentisi yaratan sarı-kırmızılılarda Mehmet Sepil, "Erken konuşmak iyi birşey değil. 19 yeni oyuncunun geldiği bir takımda inişler ve çıkışlar olacak. Biz çıkışla başladık. Ligde 40 puanı bulduğunuzda düşme tehlikeniz olmuyor. Önce 40 puanı bulalım sonra gerisine, gideceğimiz noktaya bakarız. Şimdiden Avrupa beklentisine sokmak bizi yorar. Ama beklentiye sokmamak hayalini kurmamak değil. Tabi Avrupa hayalim var ama öncelik ligde kalmak" dedi. Sepil, henüz bekleneni veremeyen bazı futbolculara da değinerek, "Yeni oyuncuların büyük bölümünün takıma hızlı uyum göstermesi çok önemliydi. Yenilerden Goffran ve Ömer'in sakatlıkları vardı. Ömer hiç oynayamadı, Gouffran da sakatlığı yeni atlattı. İkisi de faydalı olacak. Önümüzde daha uzun bir lig var. Sezon sonunda verim alamazsak bakarız ama bunu söylemek için daha erken" şeklinde konuştu.



SABRİ ÖRNEK OLACAK



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, performansıyla 6 yıl sonra yeniden A Milli Takım'a seçilen Sabri Sarıoğlu'nun kendisi konumundaki futbolculara örnek olacağını söyledi. Sabri'nin Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu olduğunu belirten Sepil şöyle dedi:



"Biz ondan bu çıkışı bekliyorduk. Hocamızla da konuştuk, Galatasaray'dan geldikten sonra Göztepe'de daha fazla kendini göstereceğini biliyorduk. Selçuk'la beraber takımımızın kaptanı konumundalar. Sadece saha içinde değil saha dışında da örnek biri. Kendisi de artık kafasının rahatladığını söylüyor. Bu da performansını yukarı çekiyor. Gerçekten çok haketti. Milli Takım'a çağrılmasa çok üzülürdüm. Sabri gibi bir değerin 6 yıl sonra ay-yıldızlılara çağrılması Türk futbolu için çok önemli. Diğer birçok oyuncu için de örnek oluşturacak. Sabri'yle birlikte 5 oyuncumuz milli takımlara çağrıldı. Böyle bir Göztepe'ye sahip olmak bizim için çok güzel."



GÖZÜ STAT VE TESİSTE



Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adı verilecek 20 bin 35 kişi kapasiteli yeni stadın inşaat ruhsatının geçen hafta Konak Belediyesi'nden çıkmasıyla rahat bir nefes alan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, gözlerinin stat ve yeni tesislerde olduğunu dile getirdi. Davalık olmadan, uzlaşıyla stat yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Sepil, "Şu an müteahhit çalışıyor. Artık günlük olarak orada yapılan işleri takip ediyoruz ve edeceğiz. En önemli kısmı stadın hızlı bitmesi. Sayın Başbakan Binali Yıldırım, stadın Şubat 2018'de açılmasının talimatını verdi. Türkiye'nin en güzel stadına sahip olacağız. 24 saat yaşayan bir stat olacak. Süper Lig'e çıkınca tesisleşme konusunda zaten planladığımız şeyleri daha hızlı yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ikinci sahayı yaptıklarını hatırlatan Sepil, "Çevredeki arsaları sahibinden kiraladık. Tesise önceden butik tesis diyorduk ama artık bin metrekare bir alan daha sağladık. Fitness salonunu büyüttük. Urla Tesisi, önündeki rüzgar sörfü merkezini de düşününce Türkiye'nin en modern tesisi haline geldi. Torbalı Tesisleri'nin imzasının da 15 gün içinde atılmasını bekliyoruz. Bununla ilgili bir tören yapılacak. Göztepe Spor Akademisi'ni burada kuracağız. Burası sadece altyapı değil 8 sahayla bir okul olacak. Sadece tesisi yapmak değil burada çalışacak ekipleri hazırlamak da önemli. Avrupa'da araştırma içindeyiz. Bu sene içinde sahaların başladığını göreceğiz ve bu sezon içinde de akademinin önemli bölümü tamamlanacak. Stat başladığı için artık altyapı tesisine odaklanacağım" dedi.



YASAYI BEKLİYOR



İstanbul'da dün Süper Lig Kulüpler Birliği'nin Dursun Özbek başkanlığındaki ilk toplantısına katılan Mehmet Sepil, sporla ilgili yasaları beklediklerini dile getirdi. Sepil, "Önümüzde yapılması gereken çok şey var. Yıllardır çıkmayan sporla ilgili yasanın artık çıkmasını bekliyoruz. 6222 Sayılı Sporda Şiddet Yasası uygulamada birçok yanlışlar, sıkıntılar içeriyor. Göztepe olarak bu konuda canımız çok yandı. Yasayla ilgili 1 yıl içinde gerekli düzenlemeler yapılacak" diye konuştu.