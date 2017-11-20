Sepil: Hayalimdeki Göztepe'yi gördüm

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Bursaspor ile Göztepe'nin oynadığı maçın 0-0 bitmesiyle Göztepe galibiyeti 4 maça çıkardı

Göztepe-Bursaspor deplasmanı sonrasında 2 bini aşkın sarı-kırmızılı oyuncular ve taraftarların tribünde omuz omuza tezahürat yapması ve maç sonrası takımın ve Göztepe'li futbol severlerin kenetlenmesi Başkan Mehmet Sepil'i çok mutlu etti. "Bursa'da hayalimdeki Göztepe'yi gördüm" diye sözlerine başlayan Başkan Sepil, "Kaybetsek de kazansak da herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Bursa'da bunu yaptık, muhteşem bir tablo vardı. Birlikteliğimizi yeni stadımızda düşlüyorum. Taraftarın takımı kucaklaması o maçı seyreden herkes için büyük örnek oldu. Yeni nesillere böyle bir camia bırakmak istiyoruz" dedi.



"Futbolumuzda çok hırçın günler yaşıyoruz, Göztepe ve Bursa taraftarının birlikte maç izlemesi muhteşem bir görüntüydü" diyen Sepil, iki takım taraftarının da centilmenlik sergilediğini dile getirdi. "Geride kalan 12 haftada toplanan 18 puan olumlu ancak 4 haftadır galibiyetimiz yok, artık puan toplamaya başlamalıyız" ifadelerini kullanan Sepil, "Bursaspor karşılaşmasında maçın adamı rakip kaleci Harun seçildi. Demek ki takımımızın performansı iyiydi. Devre arasına kadar düşme hattı ile aramızı iyice açmalıyız. Eğer devreye rahat girersek gelecek planlarımız değişecek. Bizim için en önemli gelişme ise uzun süredir görev alamayan futbolcularımızın güzel oyunu" dedi.



Makedon golcünün sözleşmesi uzayacak



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü Adis Jahovic ile ilgili müjdeyi Başkan Mehmet Sepil verdi. Sepil " Jahovic'in menajeriyle görüşeceğiz ve oyuncumuzun sözleşmesini uzatacağız" diye konuştu.

Stat ve tesis çalışmaları ile ilgili de " Stadımızdaki inşaat sorunsuz ilerliyor. Çalışmalar daha da hızlanacak. Torbalı Tesisleri'nde imzalar atılmıştı, Menderes Tekeli'deki tesisler için de imzalar önümüzdeki ay atılacak" diye konuştu.