Sepil'in istediği oldu, maçların günü değişti

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in de desteklediği karar, Futbol Federasyonu'ndan çıktı, şampiyonluk, play off ve küme düşme hattında yaşanan çekişme dikkate alınarak hafta sonunda 1'inci Lig'de oynanacak tüm maçlar, pazar günü saat 17.00'e alındı

Kulüplerden gelen talebi dikkate alan federasyon yetkilileri, cuma ve cumartesi günü yapılacak karşılaşmaları pazar gününe kaydırıldığını ve aynı saatte başlayacağını açıkladı.



Ligde son 2 haftaya girilirken müsabakaların farklı gün ve saatte oynanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Göztepe Başkanı Sepil, yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemece girdik. Maçlarını önce oynayan takımın alacağı sonuçlar, yarış içindeki diğer ekipleri etkileyebiliyor. Futbol Federasyonu bu hatadan dönmeli" demişti.