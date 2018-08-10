Serdar Deliktaş Altınordu'da

Transfer döneminde Kerim Avcı, Mirkan, Erdoğan, Barış gibi isimlerin ayrıldığı hücum hattını takviye etmeye çalışan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, Kemal Rüzgar ve Sefa Yılmaz'dan sonra Gazişehir Gaziantep'ten golcü Serdar Deliktaş'ı da kadrosuna kattı

Futbola Kahramanmaraşspor'da başlayan, sırasıyla Gaskispor, Gazişehir Gaziantep, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor formaları giydikten sonra yine Gazişehir'e dönen 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 302 maça çıktı. Süper Lig'de 40, 1.Lig'de 191, 2. Lig'de 81 kez yeşil çime ayak basan Serdar Deliktaş, 76 gol attı.



Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, kırmızı-lacivertli kulübün çok fraklı bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Bir yandan yarışmacı kimliği ile şampiyonluğa oynarken, diğer yandan her sezon futbola yepyeni yıldızlar kazandırmak önek alınması gereken bir model. Her oyuncunun kariyer gelişimine önemli katkılar sağlayan Altınordu'nun 50 yıla yakın aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönme planları yapan kadrosunda olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.