Serdar Sabuncu Danimarka yolcusu

İzmirli teknik direktör Serdar Sabuncu, kariyerini Danimarka'da sürdürmeye hazırlanıyor

Danimarka Süper Ligi'nde son 2 yılın şampiyonu FC Kopenhag'da yardımcı antrenörlük görevi teklifi aldığını belirten Sabuncu, "Danimarkalı yöneticilerle önce İstanbul'da, sonra İzmir'de birer görüşme gerçekleştirdik. Uzun uzun düşüncelerimizi paylaştık. Tekliflerinde ciddi olduklarını söyleyip, benimle 5 yıllık anlaşma yapmak istiyorlar. Kopenhag dışında, aynı iş idarecilerin yönettiği 3 kulüp daha var. O kulüplerde teknik direktörlük ya da sportif direktörlük de yapabilirim" dedi.



Vize işlemleri tamamlandıktan sonra ailesiyle Danimarka'ya yerleşeceğini söyleyen Sabuncu, "Danimarka kulüplerinde teknik adamlar için de scout ekipleri var. Benim altyapı takımlarındaki başarılarımı incelemişler, aynı zamanda akademik kariyere sahip olmam ilgilerini çekmiş. Danimarka'da gurbetçi oyuncularla ilgilenip, Türkiye liglerindeki futbolcuları da takip edeceğim. Hem dil hem de mesleki açıdan önemli bir fırsat yakaladığımı düşünüyorum" diye konuştu.



39 yaşındaki Serdar Sabuncu, 2015-16'da Altay'da geçen sezon ise Anagold 24Erzincanspor'da teknik direktör olarak görev aldı.