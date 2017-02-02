Sezon sonu Süper Lig'e çıkamazsak sorumluluk benim

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ikinci yarıya istedikleri gibi başlayamamalarına rağmen, Süper Lig yarışından kopmadıklarını söylerken, sezon sonunda yaşanacak olası bir başarısızlıkta sorumluluğun kendisine ait olacağını söyledi. İzmir'den yeterince destek göremediklerini ifade etti

Erkan Kart - İzmir'den yeterince destek göremediklerini ifade eden Sepil, 'Denizlispor yenilgisi ve Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor beraberliği sonrası sert eleştiriler oldu. Sanki dünyalar yıkılmış gibi bir algı yaratıldı. Altınordu'yu yenerek kendimize geldik.

Üst üste 3 maçı İzmir'de oynadık. Bu fikstürün kolay olduğu düşünüldü. TFF 1'inci Lig oldukça zor. Mücadelenin en üst seviyede olması gerekiyor. Ben bu kulüp için gecemi gündüzüme katıyorum. Başarı da başarısızlık da benim sorumluluğum' diye konuştu.

Özellikle 2-2 biten Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor maçından sonra gözüne uyku girmediğini anlatan Sepil, '90+5'inci dakikada penaltıdan yediğimiz gole kahroldum, uykularım kaçtı. Yeni oyuncuların henüz uyum sağlayamaması ve Türkiye Kupası'ndan kaynaklanan sıkışık fikstür yüzünden iyi performans gösteremedik. İlk yarıdaki dinamizmi geri kazanıp, yeni transferlerin de hazır hale gelmesiyle seviyemiz yukarılara çıkacak. Bizim aslan gibi bir teknik ekibimiz, yürekli oyuncularımız, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarımız var. Biz şampiyon gibi davranıp, tüm zorluklara kendi imkanlarımızla göğüs gereceğiz. İzmir'in Süper Lig'de bir takıma ihtiyacı var. Mevcut şartlarda bunu gerçekleştirebilecek en güçlü ekip Göztepe' dedi.



Devre arası transferleri



Ara transferde sadece 4 oyuncu aldıklarını hatırlatan Başkan Sepil, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sinan, Adanaspor'dan Canberk, FC Will'den Murat ve Poltava'dan Kobakhidze'nin transferinin haftalar önce planlandığını belirterek, 'Devre arasında çok futbolcu almak başarıyı değil başarısızlığı getirir. Geçen sezon bu hatayı yaptık. Transferde pek çok futbolcu bize gelmek istedi. Ancak aynı yanlışa düşmedik. İlerleyen yıllarda da bu yolu izleyeceğiz' ifadesini kullandı.

Leroy George dışındaki oyuncuları kiralık verdiklerini hatırlatan Sepil, 'Gökhan Karadeniz, Mehmet, Fatih ve İsmailcan yeniden takıma dönecekler ya da çok iyi bir performans sergileyip, Göztepe'ye para kazandırıp yollarına başka kulüplerde devam edecek' dedi.