Sosyal İddaa Tahmin Platformu Protipster

İddaa, sporla ilgilenen birçok kişi için yalnızca bir para kazanma aracı da değil bir tutku. Yani aslında işin içinde para olmasa da sonuçları tahmin etmekten de mutluluk duyan çok büyük bir kesim var.

İddaa, sporla ilgilenen birçok kişi için yalnızca bir para kazanma aracı da değil bir tutku. Yani aslında işin içinde para olmasa da sonuçları tahmin etmekten de mutluluk duyan çok büyük bir kesim var. ProTipster bu noktada çok işinize yarayabilecek bir iddaa Tahminleri platformu. ProTipster’da bir bahis sitesinde oynayabileceğiniz birçok spor ve market için sanal bahis yapabilirsiniz. Yani cebinizden hiç para çıkmaz ve detaylı bir şekilde istatistiklerinizi görmenizi sağlar. Özellikle iddaa tahminleri yaparken hangi alanlarda başarılı olduğunu önceden görmek isteyen tahminciler için bu özellik çok faydalı olabilir. Bu istatistikler sitede size skor olarak geri döner. Yani ne kadar başarılı tahminler yaparsanız yeni tahminleriniz için o kadar yüksek skor elde edebilirsiniz ve bu skor size hiç risk almadan yaptığınız iddaa tahminleriniz için para bile kazandırabilir. Kendinizi sitedeki diğer iddaa tahminleri yapan kullanıcılarla da kıyaslayabilirsiniz. Aynı zamanda sitede bulunan “Kapışma” bölümü de günlük ya da liglere özel ufak yarışmalar yaratarak kendinizi daha sınırsız ve özgür bir şekilde iddaa tahminlerinizle denemenizi sağlar.

Protipster Basketbol Tahminleri

Basketbol Tahminleri yapanların en büyük problemlerinden biri de İddaa’daki seçeneklerin az olmasıdır. Bu sebeple daha fazla markette basketbol tahminleri yapamayan Türkiye’deki tahmincilerin kendini denemesi için ProTipster uygun tahmin platformlarından biridir. Hiçbir risk almadan ve para harcamadan yaptığınız tahminlerle ne kadar başarılı olduğunuzu diğer tahmincilere ve kendinize kanıtlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer kendinizi basketbol tahminleri konusunda başarılı buluyorsanız fakat diğer spor dallarına da tahmin girmek istiyorsanız rahatlıkla istediğiniz tahminleri girebilirsiniz çünkü basketbol tahminleriniz, futbol, tenis, beyzbol, Amerikan futbolu gibi sporlarda girdiğiniz tahminlerden etkilenmeyecek ve bu alanlarda çok başarılı olmasanız bile istatistikleriniz ayrı ayrı hesaplandığından yüksek skorlara sahip olmanızı, ProTip üretmenizi ve takım-turnuva rozetleri almanızı engellemeyecek. Siz de hiç para yatırmadan hem maç önü hem de canlı basketbol tahminlerinizi girerek kendinizi görebilirsiniz. Aynı zamanda sitede maç önünde girdiğiniz ve canlı olarak yaptığınız tahminlerin istatistikleri de ayrı ayrı hesaplandığından bahislerinizde hangisinde daha başarılı olduğunuzu öğrenerek eğlenceyi daha kârlı bir hale getirebilirsiniz. Kapışma bölümündeki bölgesel (ülke bazlı) ve global kapışmalara katılarak da hem kendi yaşadığınız ülkedeki hem de tüm dünyadaki basketbol tahmincileriyle kapışabilir ve sohbet bölümünden de fikir alışverişi yapabilir ya da sohbet edebilirsiniz.

Protipster Oranı Düşen Maçlar