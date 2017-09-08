Sosyal İddaa Tahmin Platformu Protipster

Protipster Basketbol Tahminleri
Basketbol Tahminleri yapanların en büyük problemlerinden biri de İddaa’daki seçeneklerin az olmasıdır. Bu sebeple daha fazla markette basketbol tahminleri yapamayan Türkiye’deki tahmincilerin kendini denemesi için ProTipster uygun tahmin platformlarından biridir. Hiçbir risk almadan ve para harcamadan yaptığınız tahminlerle ne kadar başarılı olduğunuzu diğer tahmincilere ve kendinize kanıtlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer kendinizi basketbol tahminleri konusunda başarılı buluyorsanız fakat diğer spor dallarına da tahmin girmek istiyorsanız rahatlıkla istediğiniz tahminleri girebilirsiniz çünkü basketbol tahminleriniz, futbol, tenis, beyzbol, Amerikan futbolu gibi sporlarda girdiğiniz tahminlerden etkilenmeyecek ve bu alanlarda çok başarılı olmasanız bile istatistikleriniz ayrı ayrı hesaplandığından yüksek skorlara sahip olmanızı, ProTip üretmenizi ve takım-turnuva rozetleri almanızı engellemeyecek. Siz de hiç para yatırmadan hem maç önü hem de canlı basketbol tahminlerinizi girerek kendinizi görebilirsiniz. Aynı zamanda sitede maç önünde girdiğiniz ve canlı olarak yaptığınız tahminlerin istatistikleri de ayrı ayrı hesaplandığından bahislerinizde hangisinde daha başarılı olduğunuzu öğrenerek eğlenceyi daha kârlı bir hale getirebilirsiniz. Kapışma bölümündeki bölgesel (ülke bazlı) ve global kapışmalara katılarak da hem kendi yaşadığınız ülkedeki hem de tüm dünyadaki basketbol tahmincileriyle kapışabilir ve sohbet bölümünden de fikir alışverişi yapabilir ya da sohbet edebilirsiniz.
Protipster Oranı Düşen Maçlar
ProTipster’da Oranı Düşen Maçlar anlamak için iddaa tahminlerinin sağ taraflarına bakmak yeterli olacaktır. Eğer sağda kırmızı ok görürseniz bu, maçta tahmin girilen marketin oranlarının düştüğünü göstermektedir. Bunun sebebi de bahisçilerin o tarafa para yatırmasıdır. Piyasada oranı düşen maçların değerli olmasının sebebi karşı tarafla ilgili yeni bir gelişme yaşandıysa oranı düşen tarafın gerçekleşme ihtimalinin artıyor oluşudur. Bu tarz bir durum yaşandığında da erkenden oranı düşen maçları yakalamak ve oran daha yüksekken bahis yapmak daha yüksek miktarlarda para kazanma ihtimalini arttırabilir. Eğer çok kişi bir tarafa yönelir ve para yatırırsa bu durumda bahis şirketleri otomatik olarak bu seçeneğin gerçekleşme ihtimalinin yükseldiğini görecek ve oranları düşürecektir. ProTipster’da da sakatlık, ceza, maça yedek kadroyla çıkılması gibi durumlardan ötürü oranının düşmesi beklenen maçlarda erkenden tahmin girmek garanti sayılabilecek tahminlerde daha yüksek bir kar etmenizi sağlayabilir ve böylece tahmin skorunuzun hızlıca artması için bir avantaj yakalamış olabilirsiniz. Çünkü ProTipster’da tahmin skorunun artmasını sağlayan en önemli etken getiri yüzdesinin yüksek olmasıdır. Yani ProTipster’da hem oranı düşen maçları görebilir ve bahislerinizde kullanabilirsiniz hem de kendi skorunuzu yükseltmek adına oranı düşen maçları önceden tahmin edebilirsiniz.