Stat itirazına Sepil'den tepki

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin Göztepe'de Gürsel Aksel Tesisleri'nin bulunduğu araziye inşa edilecek yeni statla ilgili imar planı değişikliğine itiraz etmesinin itirazın yankıları sürerken, Başkan Mehmet Sepil oda yöneticilerin dün akşamki görüşme randevusunu iptal etmesine tepki gösterdi

Hilton Oteli'nde Başkan Vekili Talat Papatya, mimarlar Bünyamin Derman ve Tuğrul Büyükken'in düzenlediği basın toplantısına Ankara'dan 'Skype' aracılığı ile katılan Başkan Sepil 'Oda ne yazık ki uzlaşma yoluna gitmedi. Yıllardır bu stat için emek veriyoruz. Bu işler 1 günde çözülmedi. Burada üçüncü şahıs arazileri vardı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanlar vardı. Halkın yararlanacağı bir tesis yapmak için gecemizi gündüzümüze kattık, tüm sorunları çözdük. İzmirliler'i ve tüm Türkiye'yi de en ince ayrıntısına kadar bilgilendirdik. İnsanlar odanın bu kararından dolayı mutlu değil. 'Biz tacize uğradık, toplantıyı iptal ediyoruz' demek kötü bir gerekçe. Uzlaşı kültüründe bu olamaz' dedi.



28 metrelik tesise nasıl çok yüksek diyorlar?



Sepil, 'Oda, tesisin kentin silüetini bozduğunu iddia ediyor. Bir kere tesisin yüksekliği 28.30 metre. Nasıl stadın çok yüksek olduğunu düşenebiliyorlar, anlamış değilim. Aylardır bu görselleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Halen bu konuda net bilgi sahibi olmamaları ilginç' olduğunu söyleyerek, odanın askı sürecinin son gününde itiraz dilekçesini faksladığını belirtti.

"Biz bu stadı detaylarıyla anlattık. Her şey apaçık ortadayken 5 dakika kala itiraz ediliyor. Bunu da anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. Odaya, stadı tanıtmak için çok çabaladıklarını anlatan Sepil, "Geçtiğimiz pazartesi günü 'Bize şans verin gelip size stadı anlatalım' dedik. Çarşamba akşamına saat 19.30'a randevu verildi. Ama randevuyu iptal ettiler. Hala 'Şehir içinde stat olmaz' diyorlar. Bunun hiçbir bilimsel ve kanunen karşılığı yok. Bunu söyleyenler, UEFA ve FIFA raporlarını alıp okusun. Bu raporlarda şehir içi statların özendirilmesi gerektiği söyleniyor."



İzmir'e yatırım yapılmıyor



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'e yatırım yapmanın çok zor olduğunu söyledi. İzmir'de doğduğunu ve bu kentin gelişmesini istediğini belirten Sepil, "Benim Göztepe başkanı olarak İzmir'den alacağım hiçbir şey yok. Sadece buraya bir şeyler vermek istiyorum. Ama maalesef İzmir'in kaderi bu. Hep engellemelerle karşı karşıyayız. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi itirazını geri çekmezse, yine mahkemelerle uğraşacağız. Sorunlar çözülsün diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Ne olursa olsun Göztepe stadını yapacak" dedi.



Tepkiler medeni olmalı



Başkan Mehmet Sepil, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ne tepki gösteren Göztepeli taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı. Göztepelilerin eleştirilerini medeni bir şekilde yapması gerektiğini belirten Başkan Sepil, "Oda yaptığı açıklamada taraftar tepkilerini bizim yönlendirdiğimizi ima etmiş. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette insanlar durumdan memnun değil. Ancak ne olursa olsun küfürle, şiddetle tepki verilmesin" diye konuştu.



Derman: Dünyada ilk olacak



Gürsel Aksel Tesisleri'nin bulunduğu araziye yapılması planlanan 20 bin 35 seyirci kapasiteli yeni stadın mimarlarından Bünyamin Derman, projenin dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Hiçbir stadyumun çatısında halkın spor yapabileceği alanlar olmadığını belirten Derman, "Böyle bir konsepti ilk kez Göztepe Stadı ile hayata geçireceğiz. Burası sadece futbol takımına hizmet etmeyecek. Stadın adı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak. Bu tesis 24 saat yaşayacak. Ayrıca konserler ve çeşitli toplantılar da yapılabilecek" diye konuştu.

Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Arena'nın da mimarı olan Bünyamin Derman, "Statların şehrin içinde olması her zaman kamu yararınadır. Beşiktaş, Liverpool, Celta Vigo, Deportivo, PAOK, Chelsea gibi pek çok kulübün statları kentin içinde. Dünyadaki bütün stadyumlar da şehir içinde yaşayan bir yapı olma yolunda ilerliyor. Göztepe Stadı'nda müze, eğlence merkezi, spor merkezi, yeme içme alanları, çocuk merkezi gibi alanlar yer alacak" ifadelerini kullandı.

Derman, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin stadın yapısını anlayamadığını da ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Stadı yüksekliği, hemen karşısındakie Fatih Koleji binasının yüksekliği baz alınarak tasarlandı. Ayrıca stat metro ve otobüs duraklarına çok yakın. İnsanlar yaya olarak da tesise gelebilirler. Biz burada ticari bir gelir elde etmiyoruz, tamamen vatandaşı düşünüyoruz. Ancak oda hiçbir şeyi dinleme gereği bile duymadı. Burada uzlaşı olmayacaksa nerede olacak."



Büyükköken: Halka danıştık



Göztepe Stadı'nın diğer mimarı Tuğrul Büyükköken de tesisi projelendirirken, o bölgede yaşayan vatandaşlara danışıldığını söyledi. Küçük çapta bazı şikayetlerin de olduğunu dile getiren Büyükköken, "Stat buradaki vatandaşlarımıza büyük yarar sağlayacak. Halk için de önemli bir yatırım yapıldığını unutmayalım. Biz stadımızı her kesime tanıttık, kimseyi bilgilendirmeden yola çıkmadık" dedi.