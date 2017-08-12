Suat Kaya'dan Menemen Belediyespor'a güvence

Transfer döneminde 14 takviye yapıp kadrosunu büyük ölçüde yenileyen İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor'da Teknik Direktör Suat Kaya, yeni sezonda hedeflerinin en kötü play off olduğunu söyledi

Takımın gençleştiğine dikkat çeken Kaya, "Aramızdan çok sayıda deneyimli futbolcu ayrıldı. Yerlerine genç isimleri getirdik. Daha çok koşan ve mücadale eden bir ekip kurduk. Geçen sezon play off'a kalmıştık, çeyrek finalde bariz bir hakem hatası yüzünden elendik. Bu sezon daha iyisini yapabiliriz" dedi.



Kadronun baştan aşağı değişmesinin handikap oluşturmayacağını anlatan tecrübeli teknik adam, "Biz Bolu Dorukkaya'da uyum sorununu çözdük. Oynadığımız 5 hazırlık maçının hiçbirini kaybetmedik. Karşılaşmalarda sergilediğimiz futbol eksikliklerimiz olmasına rağmen beni tatmin etti. Tek isteğim, geçen sezon yaşanan sakatlıkların tekrar etmemesi. Çok belimiz büküldü, hep ağır sakatlıklar yaşandı. Yeni sezon öncesi şu ana kadar kimse sakatlık yaşamadı" diye konuştu. Suat Kaya, transferi kapattıklarını da sözlerine ekledi.





