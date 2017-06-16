Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya'nın durumu netlik kazandı. Sezon sonunda birçok takımla görüşmelerde bulunan tecrübeli teknik adamın yeni sezonda da sarı lacivertli kulüple yoluna devam edeceği öğrenildi

Suat Kaya'nın Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le yaptığı görüşmelerin ardından İzmir ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Menemen'den hiç kopmadığını dile getiren Kaya, "Zaten kulübün yaptığı tüm çalışmalarda aktif olarak görev alıyordum" diye konuştu.



