Taraftarların Ali Koç coşkusu

Fenerbahçeli taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla yeni başkanlarını selamladı

Taraftarların Ali Koç coşkusu
04 Haziran 2018 Pazartesi 10:54

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün yeni başkanı olurken, Koç'un seçilmesi taraftarlar tarafından da coşkuyla karşılandı. Sarı lacivertli taraftarlar Olağan Seçimli Genel Kurul'un yapıldığı Ülker Stadyumu çevresinde toplanırken, Ali Koç lehine tezahürat yaptı ve meşaleler yakarak yeni başkanlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Başkan Ali Koç, stat çatısına çıkarak taraftarları selamladı.


Kaynak: DHA
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