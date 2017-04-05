Tayfun'un sakatlığı Karşıyaka'yı sıkıntıya soktu

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Eyüpspor'u ağırlamaya hazırlanan Karşıyaka'da Tayfun'un sakatlığı teknik heyeti, sıkıntıya soktu

Pubis ağrıları artan gurbetçi futbolcu, salı günü antrenmana çıkmazken bugün de kendisini denemek için katıldığı çalışmayı, ağrıları nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Hafta boyunca takımla çalışamayan futbolcunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir mitingi nedeniyle pazar gününden cumartesi gününe alınan karşılaşmaya yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.



Yeşil kırmızılılarda hem cezalı olan hem de arka adalesindeki sakatlık yüzünden antrenmana çıkmayan Metin de bu hafta forma giyemeyecek. Mahmut'un 3 maçlık kırmızı kart cezası da sürüyor. Sarıyer deplasmanında ayak bileğinde darbeye bağlı ödem meydana geldiği için oyundan çıkan Arif ise bugün takımla antrenmana başladı. Teknik direktör Atilla Güneş'in düğün hazırlıkları nedeniyle 1 gün izin verdiği golcü Can ise İzmir'e döndü. Atilla Güneş, play off yarışından kopmamak için Eyüpspor'u İzmir'den mutlaka eli boş göndereceklerini söyledi.