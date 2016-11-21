Tayfur Emre, son 7 maça damga vurdu

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendiren Menemen Belediyespor'un golcüsü Tayfur Emre son 7 maça damgasını vurdu

Geçen sezon sarı lacivertli formayla 14 gol atıp, kulüp tarihinin en skorer oyuncusu olan Tayfur, bu sezon ilk 8 haftada yedek kulübesinden kurtulamayıp gol atamadı.



Önce sakatlanan ardından kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan santrfor Gökhan Ünal'ın yokluğunda formasına yeniden kavuşan deneyimli golcü fırsatı iyi değerlendirdi.



İlk olarak 8'inci haftada 1461 Trabzon ağlarını sarsan Tayfur, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4-1'lik Samsunspor galibiyetinde de gol atmayı başardı. Tayfur 4-3 kazanılan Ankaragücü maçında yine ağları sarsarken, Kayseri Erciyesspor deplasmanında 2 gol birden atarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.



Teknik Direktör Suat Kaya, Tayfur'un performansından övgüyle bahsederek, "Geniş bir kadromuz var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tayfur da kalitesini gösterdi. Bu zorlu maratonda ona çok ihtiyacımız olacak" diye konuştu.