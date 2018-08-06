Tebrikler Akhisarspor!

Spor Toto Süper Lig'in mütevazi ilçe takımı Akhisarspor, geçen sezon yaşadığı tarihi Türkiye Kupası şampiyonluğundan sonra yeni sezona da TFF Süper Kupa'yla başlayıp yine bir ilki başardı. Türkiye Kupası'nı 159 takım arasından sıyrılıp kazanırken yarı finalde dev rakibi Galatasaray, finalde ise Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan yeşil-siyahlılar, Konya'daki Süper Kupa finalinde ligi şampiyon bitiren sarı-kırmızılı ekibe ders verdi. Henüz 10 sene öncesine, 2008 yılına kadar 3'üncü Lig ekibi olan, Süper Lig'e 2012'de çıktıktan sonra yüksek bütçeli rakipleri arasından bir daha düşmeyen Akhisarspor, yalnız 4 futbolcusunun maliyeti kendi kadrosu kadar olan şampiyon Galatasaray'ın elinden kupayı aldı

Konya'da normal süresi 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılarda 5-4 yenen Akigo, 3 ay içinde yaşadığı çifte kupa zaferiyle tüm Manisa'nın ve Ege'nin gururu oldu. Yeşil-siyahlılar, yeni sezonda Türkiye Kupası şampiyonu olarak Türkiye'yi ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ederken Ege Bölgesi'ni de 2003'te Denizlispor'un Avrupa Ligi sürevininden 15 yıl sonra Avrupa'ya taşıyacak. Akhisarspor, Avrupa'da bir ilki yaşarken UEFA'dan 2.6 milyon euro ayakbastı parası olmak üzere primlerle birlikte gelecek yaklaşık 4 milyon euro gelirle kasasını da dolduracak. Akhisarspor, ayrıca 2006 yılından bu yana lig ve kupa şampiyonları arasında düzenlenen Süper Kupa'yı müzesine götüren ilk Ege kulübü olmayı da başardı.

SELEZNYOV ASLAN'IN BELALISI

Akhisarspor'un Ukraynalı golcüsü Seleznyov, Galatasaray'ı Süper Kupa'da da boş geçmedi. Türkiye'ye gelmeden önce adı bir dönem sarı-kırmızılılarla anılan futbolcu, ülkemizdeki kariyerinde Galatasaray'a karşı çıktığı 6 maçta 7 gol attı. Sarı-kırmızılı ağları Karabükspor formasıyla 2 kez sarsan, geçen sezon Akhisar'a transfer olduktan sonra Galatasaray'ı Türkiye Kupası yarı finalindeki 2 maçta da boş geçmeyen Seleznyov, Konya'daki finalde önce takımını öne geçiren golü ardından seri penaltılarda kullandığı atışı soğukkanlılıkla ağlara gönderdi. Ukraynalı yıldız, Türkiye kariyerinde oynadığı 54 maçta attığı 19 golün 7'sini Galatasaray ağlarına yolladı. Süper Lig'de geride kalan 6'ncı yılında Gekas, Niasse, Rodallega, Vaz Te gibi golcüleri vitrine çıkaran Akhisar'ın parlattığı son isim Seleznyov oldu.

FATİH'TEN GEÇİT YOK

Akhisarspo'da geçen sezon Türkiye Kupası maratonunda takımın kalecisi olup kupayı kaldırdıktan sonra son haftalarda Lukac'tan ligde de eldivenleri devralan Fatih Öztürk, Süper Kupa'yı getiren isim oldu. Fatih, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Gomis'in kullandığı 5. penaltıyı kurtarıp takımına kupayı kazandırdı. Kaçırdığı penaltılarla eleştirilen Gomis, geçen sezon iki takım arasında Akhisar'da oynanan lig maçında yine Fatih'in koruduğu kaleye penaltıdan gol atamayıp topu üstten auta nişanladı. 31 yaşındaki file bekçisi, Süper Kupa şampiyonluğunu sahada annesi ve babasıyla birlikte kutladı.

SUSİC'TEN İLK MAÇ İLK ZAFER

Okan Buruk'un yerine sezon sonunda Akhisarspor'un teknik direktörü olan Saffet Susic, ilk resmi maçında kupa zaferi yaşadı. Türkiye'deki kariyerinde İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve Alanyaspor'u çalıştırıp ilk kez kupa kazanmayı başaran Boşnak teknik adam, maçın ardından, "Futbolcularıma sahaya çıkmadan önce, 'Sahaya çıkın ve futbol oynayın, hiçbir zaman baskı altına girmeyin çünkü karşımızda büyük bir takım var ve bunun farkındayız. Kaybettiğiniz takdirde kimse size bir şey demeyecek. Kaybetseniz de büyük bir şey kaybetmeyeceksiniz. Bundan dolayı siz sahaya çıkın ve elinizden geleni yapın ve oyundan zevk alın' dedim. Onlar da 120 dakika boyunca ellerinden geleni yaptılar. Maçın sonunda kupayı almayı hak ettiler. Bu kupayı 5 defa kazanan Galatasaray'dan daha fazla motiveydik" dedi.

MUĞDAT BU KEZ ÜZÜLDÜ

Akhisarspor'un geçen sezon 10 Mayıs'ta Fenerbahçe'yle Diyarbakır'da oynadığı Türkiye Kupası finaline yeşil-siyahlı formayla çıkan Muğdat Çelik, bu kez üzülen tarafta yer aldı. Sezon sonunda serbest kalarak Galatasaray'ın yolunu tutan Muğdat, eski takımına karşı finalde 120 dakika boyunca yedek kulübesinde bekledi. Muğdat, Akhisar kupayı havaya kaldırırken eski takım arkadaşlarını seyreden taraf oldu. Galatasaraylı futbolcular, yan yana dizilip Akigo'yu kupayı alırken alkışladı.

AKHİSAR UYUMADI

Akhisar'ın Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da kazanması ilçeye yine uykusuz bir gece yaşattı. Maçın ardından ellerinde bayraklarla Milli Egemenlik Meydanı'na koşan binlerce taraftar meydanı doldururken yüzlerce Akhisarlı da araçlarıyla zafer turuna çıktı. Akhisar'daki kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

TÜRKİYE ALKIŞLIYOR

İlçe takımı Akhisarspor'un güçlü rakipleri karşısındaki üst üste kupa zaferleri, tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Sosyal paylaşım sitelerinde gecenin bir numaralı konusu Akhisarspor oldu. Taraflı tarafsız futbolseverler, Akhisar'ın başarısından övgüyle bahsetti. Siyasiler ve sanatçılar da Akhisarspor'u tebrik yağmuruna tutarken kulübü ilk kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, twitter hesabından, "TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan Akhisarspor'u tebrik ediyorum. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.