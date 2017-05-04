Teşekkürler Arkas

Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag özellikle 5. sete çok basit hatalar yaparak başladıklarını, Halkbank'a karşı bu hataların geri dönüşünün mümkün olmadığını aktardı. Bu sezon içinde birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirten Hoag, 'Ancak finale geldik, finalde de savaştık diyebilirim. Belli zamanlarda kalite yoktu ama takım mücadele gösterdiği için mutluyum' dedi.
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