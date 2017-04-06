The Çolak tarihe geçti

Halka branşında yaptığı hareketi Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) tarafından 'Çolak' ismiyle literatüre geçen Şavkar Jimnastik Kulübü sporcusu İbrahim Çolak, 'Sonuçta tarihe adımı yazmış oluyorum. Ömür boyu o kural kitapçığında bu hareketin adı 'the colak' olarak geçecek, gerçekten gurur verici bir şey' dedi

Zeynep Kaya - İbrahim Çolak, Dünya Jimnastik Kupası'nın Avustralya ayağında yaptığı ve FIG tarafından 'Çolak' ismiyle literatüre geçirilen hareket için yaklaşık 3 ay hazırlandığını söyledi. Daha sonra başka hareketler üzerine çalıştığını ve Avustralya'dan 1 hafta önce bu hareketi Dünya Kupası'nda yapmaya karar verdiğini kaydeden İbrahim Çolak, şöyle konuştu: 'Tekrar çalışmaya başladım. Biraz zorlandım, çünkü bana göre ters bir hareket, sakatlığa açık bir hareket o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Daha önce çalıştığım için ona güvenerek bu hareketi yaptım. İlk yaptığım zaman sol omzumdan bir ses geldi zorlamadan kaynaklanan bir şey herhalde, gerçekten canımı yaktı. Beni etkiledi, hareket çok daha iyi olabilirdi, omzumdaki ağrıya rağmen yaptım. Çünkü hareketi yapmayı çok istiyordum.'



Ağrıyı unuttum



İbrahim Çolak, hareketi yaptıktan sonra herkesin kendisini tebrik ettiğini, bunları duyduktan sonra omuz ağrısını hissetmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İsmimin yazılması önemli bir şey, sonuçta tarihe adımı yazmış oluyorum. Ömür boyu o kural kitapçığında bu hareketin adı 'the colak' olarak geçecek, gerçekten gurur verici bir şey. Zaten daha öncesinde takım arkadaşım Ferhat Arıcan da literatüre geçmişti. O ne zaman yeni bir hareket yapsa biz de çok mutlu oluyorduk. Aslında onu gördükten sonra 'ben de niye yapmıyorum' diye sordum kendi kendime, antrenörümle düşünme sürecine girdim ve bu hareketi düşündüm.'

